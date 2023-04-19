А мирное население эвакуировать не нужно.

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Западные правительства увидели, что в Судане действительно проблемы. На данный момент несколько государств прорабатывают план, согласно которому хотят эвакуировать своих дипломатов из Судана. Причина довольно простая - в ходе битв между регулярной армией Судана и Силами быстрого реагирования (RSF) проскакивает много насилия. Уже убиты сотни людей, а ранены тысячи. Пострадало несколько иностранных дипломатов, включая вчерашний инцидент с послом Эйдан О’Хара из Ирландии. Кстати, Европейский Союз уже осудил действия солдат Судана, которые допустили такое развитие событий. Пока что Европа только осуждает эту ситуацию, и хочет как-то отреагировать, правда не знает каким образом это сделать.

На данный момент в Хартуме в заложниках оказались миллионы гражданских, они не могут сбежать из города и сидят без воды и света, а больницы переполнены. Вместе с ними в заключении остались и дипломаты из самых разных стран, и условия у них ничуть не лучше, а даже хуже, поскольку официальные лица подвергаются особой опасности со стороны бойцов. Также в городе укрываются тысячи иностранных граждан, которые лишились возможности улететь из страны из-за битвы в аэропорту, в ходе которой были взорваны даже самолеты. В иностранных СМИ появились новости, которые гласят, что боевики уже даже прибегали к насилию в сторону иностранных граждан. Как считается, насильниками выступили бойцы из RSF.

Западные страны начали разработку плана, который сможет помочь иностранным дипломатам эвакуироваться из страны. На данный момент реализация плана под вопросом, поскольку в городе идут бои, а аэропорт держится под контролем RSF, а их генерал категорически против Запада. А данный международный аэропорт — единственная точка эвакуации. Хотя, если нужно эвакуировать действительно важных людей, то можно прислать вертолет в любую точку, тут уж дело желания спасти людей.

По информации Япония уже отправила свои военные самолеты для эвакуации дипломатов и своих граждан из страны. Соединенные Штаты не спешат отправлять самолеты, но готовят план на случай критической ситуации. Дипломаты США укрываются в городе. Видимо, они ждут полномасштабной войны, бомбардировок и взятия дипломатов в заложники.

Это абсолютно кошмарный сценарий, и мы работаем без остановки, чтобы обеспечить безопасность всех наших коллег и граждан там.

Один из дипломатов сказал, что сбылся наихудший сценарий, который только мог произойти в Судане. Теперь два генерала полны решимости продолжать битву прямиком в городе, и им все равно на жителей и разрушения. Давление на Байдена вместе с тем продолжает расти, ибо граждане хотят эвакуацию. Чем больше насилия в Судане — тем сильнее давление на президента США, пока он не предпримет меры.

Известно, что уже были убиты несколько сотрудников ООН и обстреляна колонна посольства США. По словам других дипломатов, боевики RSF также пытались проникнуть в здание с послами из Норвегии, ибо те уничтожали секретные данные своей страны.

В аэропорту в понедельник было уничтожено не менее 14 самолетов. Суданская армия уже использует авиацию в битвах, а RSF - ЗРК. В результате взрывов некоторые пропускные пункты были уничтожены.

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Остался единственный вопрос — дипломаты, это цель RSF, или просто стечение обстоятельств. Когда Запад поймет, каков мотив RSF в этих нападениях, последуют более серьезные меры и ответ на действия боевиков.