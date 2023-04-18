Неожиданная ситуация для Европы.

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Вооруженный конфликт в Судане вызывает опасения у Европы и Соединенных Штатов, а особенно сильно ситуация тревожит после того, как официальные лица Запада подвергаются атакам в собственных резиденциях.

Напомню, что в Судане сейчас идет борьба между двумя генералами за власть: первый, это главнокомандующий регулярной армией Абдель Фаттах аль-Бурхан, это фактически официальный лидер государства. Второй, это Мохаммед Хамдан Дагал — командующий Силами быстрого реагирования (RSF). За эту пару дней уже произошло много событий, которые действительно шокируют остальной мир, включая нападение на дипломатов ЕС и разрушения в аэропорту.

Напомню, что около года назад эти генералы решили вместе свергнуть власть, то бишь организовать военный переворот. Но теперь, каждый генерал хочет получить прибыль с государства. В первую очередь, генерал RSF хочет интегрировать свои войска в регулярную армию и получить контроль над арсеналом страны.

Уже вчера обе стороны сказали, что добились значительных успехов в ходе битвы за Хартум. Если вы не следили за событиями в эти выходные, то бои велись на ключевых точках: международный аэропорт, президентский дворец и штаб армии.

Некоторые страны уже призвали стороны конфликта начать переговоры, но пока ни одна из сторон не решается продемонстрировать свою готовность к ним. Пока что генералы видят, что могут добиться успеха в битвах, и искать компромисс не желают.

Из-за битв в судане гражданские вынуждены прятаться в своих домах и проживать без электричества и воды. По официальной информации уже более 185 человек были убиты, а еще более 1800 ранены. Больницы — переполнены.

И сегодня нападению подвергнулся посол ЕС в своей резиденции. Об этом сообщил Жозеп Боррель, верховный представитель Европейского Союза по внешней политике. Нападению подвергнулся некий ирландский дипломат Эйдан О’Хара. Союз назвал это нападение нарушением Венской конвенции, которая гласит, что резиденции дипломатов должны быть защищены. Но, несмотря на такое значительное нарушение в Судане, союз не знает, как реагировать дальше.

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А мирных жителей, видимо Венская конвенция защищать не должна, ведь дипломаты важнее, верно? Почему-то вспоминают о ней только тогда, когда нападению подвергается посол из ЕС. Кстати, из-за этого конфликта в Судане может начаться полномасштабная война, которая приведет к распаду страны — об этом сказал Халид Омар, представитель демократического блока.