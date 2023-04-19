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У Украины кончаются боеприпасы для ПВО и ЗРК
Контрнаступление приближается, но союзники в нем не уверенны.
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Украина планирует контрнаступление весной/летом и ей нужна дополнительная помощь от союзников. Стало известно, что власти собираются призвать союзников срочно поставить дополнительные ЗРК и боеприпасы для ПВО на этой неделе на встрече с группой Рамштайн в пятницу. Украинские власти опасаются, что из-за нехватки боеприпасов они не смогут отразить ракетные атаки после начала контрнаступления.

Некие официальные лица знакомые с ситуацией заявляют, что Киев собирается настаивать на том, чтобы союзники увеличили поставки вооружения. Сами союзники считают, что без должной подготовки ПВО и боеприпасов наступление может провалиться и привести к еще большим потерям. Но, сами поставки они делать не спешат, хотя сами понимают, что в итоге потерпят неудачу в случае отказа.

Официально известно, что Киеву срочно нужны ракеты. Те же поставки истребителей МиГ не могут в должной мере обеспечить успех наступлению. Собственно, Украине просто нечем сбивать воздушные цели и беспилотники на данный момент при массированной атаке.

В случае отказа поставлять боеприпасы Украина останется без воздушной защиты. Европейские чиновники заявляют, что в таком случае будущее у страны мрачное и туда смогут пробраться бомбардировщики. Прошлые поставки припасов для ПВО уже кончаются. Западная разведка сообщает, что из-за отражения атак беспилотников запасы критически истощились.

Издание Financial Times ознакомилось с документами, и в них говорится, что к 23 маю без должных поставок Украина потеряет все припасы для защиты. Способность защищать территории будет утеряна. А о контрнаступлении можно будет забыть надолго.

Бывший глава британских вооруженных сил Ричард Бэрронс заявил, что Соединенные Штаты и другие союзники не могут быстро помочь Украине, поскольку в большинстве своем она использует ПВО советского образца. По его словам в случае начала наступления, Украина потеряет контроль над воздушным пространством. Это означает, что силы наступления будут очень уязвимы, а стратегические точки быстро уничтожены.

Представители около 50 стран готовы встретиться и обсудить поставки ПВО в Украину. В прошлом встречи были направлены на удовлетворение потребностей в танках, артиллерии и истребителях. Правда забывать про ПВО было ошибкой.

Даже при больших поставках ПВО и ЗРК у Украины будет сложная ситуация, и реализовать хорошее наступление нереально. Западные СМИ сохраняют оптимизм, и считают, что Украина сможет контролировать воздушное пространство.

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Военные эксперты предполагают, что в будущем НАТО может обеспечить защиту воздушного пространства Украины или поставить больше истребителей. Собственно у Запада только два выбора: отдавать еще больше вооружения, либо отказаться от поддержки.

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#украина #нато #пво #зрк #контрнаступление #контрнаступление украины #союзники
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