Первый этап - 3 километра ради эксперимента.

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Финляндия уже официально является членом НАТО. И, как и обещали власти, они начинают возведение забора с колючей проволокой вдоль длинной границы с Россией. В первую очередь данное решение должно помочь "остановить нелегальную миграцию". Первый этап строительства — это 3 километра забора близь юго-восточного города Иматра. Это этакий эксперимент, который покажет, необходимо ли продолжать строительство.

Первые кадры строительства появились в сети в пятницу, тогда это показала финская пограничная служба. Этот забор высотою в три метра со сталью и колючей проволокой призван предотвратить нелегальную иммиграцию из России. Решение о строительстве было принято еще в прошлом году, а с инициативой выступила сама пограничная служба. Почти все чиновники страны поддержали инициативу, и как следствие реализацию плана откладывать не стали.

Финляндия не хочет, чтобы в будущем была опасность крупной нелегальной миграции из РФ. Главная причина, по которой Финляндия сильно обеспокоилась — события с Украиной.

По планам первая часть заграждения должна быть построена к лету текущего года. Итоговая длина заграждений — примерно 200 километров. В основном заграждения будут ограничивать движение на юго-востоке Финляндии вблизи основных пунктов пересечения границы. Но, забор будет построен даже на некоторых важных точках на севере в Лапландии, чтобы праздник там не праздновали.

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Чиновники сказали, что местные жители Иматры счастливы после начала строительства, хотя не боятся России. Общая стоимость проекта оценивается в 380 миллионов евро. Полностью проект реализуют к концу 2026 года.