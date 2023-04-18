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G-7 продолжит поддерживать Украину и надеется на мир с Китаем
Война с Тайванем станет сильным ударом по союзникам из НАТО.
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Страны "Большой семерки" дали обещание, что будут продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется для победы. Также страны призвали активнее взаимодействовать с Китаем для стабилизации отношений со второй экономикой мира. Союзники постараются мирно урегулировать Тайваньскую проблему, ибо война на той территории помешает поддержке Украины.

Сегодня опубликовали результаты встречи дипломатов G-7 в Японии. На этой встрече группа осудила действия России "самым решительным образом". Все страны вновь заявили, что поддерживают намерения Владимира Зеленского, и согласны с тем, что мирные переговоры могут начаться только после вывода войск.

Сегодня мы вновь обязуемся поддерживать Украину столько, сколько потребуется, и оказывать постоянную поддержку в области безопасности и экономики, чтобы помочь Украине защитить себя, обеспечить свое свободное и демократическое будущее - G-7.


Группа призвала Китай мирно решить Тайваньскую проблему. Группа также отметила, что в Китае растет ядерный потенциал, и она призвала Соединенные Штаты контролировать такое вооружение. Группа добавила, что позиция G-7 по Тайваню, включая провозглашенную политику одного Китая, не поменялась. Это этакое опровержение заявления Китая о том, что США пытаются поменять свою позицию. Хотя, продолжать поддерживать войсками Тайвань, конечно они продолжат.

Я ясно дала понять Китаю: мы хотим сотрудничать, мы хотим быть партнерами, но мы не наивны — МИД Германии.

Германия не пойдет компромисс со своими ценностями ради Китая. В свою очередь как мы уже узнали, Франция на компромиссы идти готова, и большинство членов Европейского Союза с Макроном не согласны. Союз продолжит сотрудничать с Китаем, но осторожно — они не могут позволить Китаю наращивать военный потенциал, угрожать Тайваню и зависеть экономически от Китая. Санкции уже показали, что зависимость от ресурсов другой большой экономики — невыгодно.

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Сам же Китай считает, что Большая семерка вмешивается во внутренние дела Китая и очерняет Китай. Такие встречи буквально недопустимы, несмотря на то, что страны желают "дружить".

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