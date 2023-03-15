Релиз под вопросом. Ждать игру весной не стоит. WWE победила.

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AEW Fight Forever - конкурент WWE 2k23, правда который никак не может получить окончательную дату релиза, ибо вечно появляются какие-то проблемы. Вот, в феврале должна была выйти игра, но оценили игру как для взрослых, а потому релиз отложили, потому что надо оценочку то лучше, хотя бы, чтобы игра была доступна для подростков. А теперь, новая проблема - с товарными знаками. Новая юридическая проблема связана с AEW и Game Changer Wrestling. Учитывая эту проблему, игра может не выйти в 2023 году. Также проблема с оценкой все еще не решена — вероятнее всего, будет убрана кровь и другое насилие из игры. А даже в трейлере было видно, как много крови имеется.

Использование GCW слова "Fight Forever" связано с одноименным 24-часовым благотворительным шоу, которое организатор провел в январе 2021 года. Тогда полученные деньги ушли на благотворительность талантам, которые пострадали из-за COVID-19. Позднее, в июле 2022 года, организатор подал заявку на регистрацию торговой марки на эту фразу, чтобы в будущем проводить еще такие шоу. Но, название было зарегистрировано ранее компанией AEW в марте 2022 года. Это было сделано для того, чтобы полностью определить название игры. И, конечно, никто не хочет мириться с тем, что фраза будет у другой компании.

Руководитель проекта заявил, что GCW не пытался блокировать выход игры. Не ясно, как сильно эта проблема повлияет на релиз игры. Очевидно одно — релиз не состоится в марте, а это означает, что прямой конкурент WWE 2k23 останется одним на рынке. Почти полгода он будет делать все, что захочет, монополист. Релиз может задержаться даже в том случае, если переговоры между GCW и AEW будут дружественными.

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Напомню, что AEW Fight Forever была впервые анонсирована в ноябре 2020 года. Разработчиком игры выступает компания Yuke's. Игра — духовный наследник популярных аркадных видеоигр про рестлинг типа WWF No Mercy и Virtual Pro Wrestling. В блоге уже выложили кучу кадров геймплея, но некоторые из них уже не соответствуют действительности из-за оценки ESRB. Все таки насилие нужно уменьшать ради молодой аудитории. WWE 2k23 же уже доступен для загрузки.