В принципе играя в шутер, я в этом не сомневался.

реклама

Как оказалось, Call of Duty - одно из самых токсичных сообществ. Также в итоге исследования стало ясно, что фанаты Mortal Kombat и Sonic the Hedgehog также попадают в этот топ токсичности. Возможно между играми нет ничего общего, но вот между сообществами есть — уровень токсичности и знание оскорблений слабых игроков. Новое исследование от WordTips лишь подтвердило, что CoD - самая токсичная игра в мире, в чем я не сомневался, после игры в шутер.

Специалисты WordTips изучили язык, используемый самыми большими фанбазами, и объединили сообщества вместе, чтобы выяснить, какая группа самая токсичная. Call of Duty почти обошла всех, уступив лишь фанатам Рианны (да-да, в этот топ попали поклонники Рианны). В топ также попали фанаты Mortal Kombat и Sonic, а также, что удивительно WWE 2K и Borderlands.

Также в этот топ попали довольно ожидаемые игры: например, GTA. Если зайти в GTA Online можно много чего о себе узнать, и я удивлен, что игра не на первом месте. Видимо, специалистам попались адекватные игроки. Также в топ попали фанаты The Elder Scrolls. По всей видимости, они очень сильно устали ждать новую часть проекта... А еще в топе имеется Animal Crossing - игроки в эту милоту действительно любят ругаться и оскорблять других. Также в самом низком месте таблицы расположилось сообщество Need for Speed и даже HALO (ну очень устали ждать обновления).

Специалисты из WordTips также составили таблицу с положительными сообществами. И опять же таблица меня несколько удивляет. Эм... Diablo в топе. Есть также Pro Evolution Soccer, видимо от багов настолько устали, что просто смирились и успокоились. Pokemon также имеет особенно позитивное сообщество, но не занимает первое место в таблице. Но, исследование нужно повторить после пустого Nintendo Direct... Кстати, позитивнее чем эти игры — сообщество Bitcoin.

рекомендации RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62 <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 S23 Ultra - цены нехило пошли вниз Компьютеры от 10 тр в Ситилинке MSI 3060 за 30 тр в Регарде Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут -7% на ASUS 3050 = 25 тр 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр в Регарде 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде 13700K дешевле 40 тр в Регарде Вакансия: Автор новостей широкого профиля 3080 за 70тр с началом несмотря на курс 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Изучив таблицу, у меня осталось несколько важных вопросов: первый, это почему сюда не попало сообщество Rocket League, оно довольно токсичное, где оно? Второй - а чем недовольны фанаты NFL, или например Final Fantasy. Пока что я не смог понять, почему эти сообщества попали в таблицу, хоть и в самый низ.