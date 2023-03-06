Этот автомобиль будет радикально отличаться от прошлых.

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

3060 ASUS за 30тр как при курсе 62

3060 ASUS за 30тр как при курсе 62

реклама

Знаменитый автопроизводитель AC Cobra радикально пересмотрит свой бизнес в 2023 году. Старейший британский автопроизводитель готов выпустить новую модель Cobra, и в сети появились первые подробности и фотографии новой модели.

Cobra GT Roadster - улучшенная мощность, сборка, производительность и утонченность. Использована новая архитектура и мощный V8, заменили наконец-то двигатель от Chevrolet. Благодаря этому удалось значительно усилить новый автомобиль по сравнению с AC Cobra 378 Superblower MkIV.

Компания AC подтвердила, что будет выбор: базовый вариант с V8 (мощность неизвестна), и усиленный вариант с наддувом с мощностью до 654 лошадиных сил. Известно, что родстер будет весить меньше 1500 кг. Это позволит разогнать новую модель до 60 миль/ч за 3,6 секунды. Такой же результат показывает Porsche 718 Cayman GT4 RS.

Имеется на выбор шестиступенчатая механическая коробка передач или 10-ступенчатый автомат. Был значительно обновлен кузов: теперь он из углеродного волокна, и он значительно больше оригинала. Автомобиль сохраняет верность дизайну оригинала, и самые главные черты автомобиля 1960-х годов были сохранены. Но, без обновлений конечно никуда. В 2023 году автомобиль 60-х долго не проживет. Дизайн был подправлен, чтобы иметь возможность бороться с конкурентами.





Cobra GT Roadster имеет передовые материалы и технологии производства и может быть настроен в соответствии со вкусами своих владельцев — так сказал руководитель компании AC. Цена нового родстера около 340 тысяч долларов (самая базовая, самая стандартная версия). Однако это значительное отличие от того же Superblower - 155 тысяч долларов. Производство будет ограниченным и по заказу.

рекомендации RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62 <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 S23 Ultra - цены нехило пошли вниз Компьютеры от 10 тр в Ситилинке MSI 3060 за 30 тр в Регарде Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут -7% на ASUS 3050 = 25 тр 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр в Регарде 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде 13700K дешевле 40 тр в Регарде Вакансия: Автор новостей широкого профиля 3080 за 70тр с началом несмотря на курс 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Создатели сосредоточились на обновлении шасси — новое алюминиевое пространственное шасси было разработано в Италии Icona Design Group и Cecomp. По словам руководителя, это позволит уменьшить жесткость автомобиля и обеспечит отличную управляемость. В новом автомобиле установят все самые новые системы и помощников: кондиционер, электрические стеклоподъемники, компьютеры, съемная крыша и так далее. В этом плане автомобиль точно из 2023 года.