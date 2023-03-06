Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
GrozaX За пост начислено вознаграждение
Стали известны подробности AC Cobra GT Roadster 2023 года
Этот автомобиль будет радикально отличаться от прошлых.
рекомендации
3060 ASUS за 30тр как при курсе 62
3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68
3070 Gigabyte дешевле 50 тр - надо брать
Цена 4070 Ti упала ниже 80 тр несмотря на курс
3080 дешевле 70 тр - цены в рублях пошли вниз

реклама

Знаменитый автопроизводитель AC Cobra радикально пересмотрит свой бизнес в 2023 году. Старейший британский автопроизводитель готов выпустить новую модель Cobra, и в сети появились первые подробности и фотографии новой модели.

Cobra GT Roadster - улучшенная мощность, сборка, производительность и утонченность. Использована новая архитектура и мощный V8, заменили наконец-то двигатель от Chevrolet. Благодаря этому удалось значительно усилить новый автомобиль по сравнению с AC Cobra 378 Superblower MkIV.

Компания AC подтвердила, что будет выбор: базовый вариант с V8 (мощность неизвестна), и усиленный вариант с наддувом с мощностью до 654 лошадиных сил. Известно, что родстер будет весить меньше 1500 кг. Это позволит разогнать новую модель до 60 миль/ч за 3,6 секунды. Такой же результат показывает Porsche 718 Cayman GT4 RS.

Имеется на выбор шестиступенчатая механическая коробка передач или 10-ступенчатый автомат. Был значительно обновлен кузов: теперь он из углеродного волокна, и он значительно больше оригинала. Автомобиль сохраняет верность дизайну оригинала, и самые главные черты автомобиля 1960-х годов были сохранены. Но, без обновлений конечно никуда. В 2023 году автомобиль 60-х долго не проживет. Дизайн был подправлен, чтобы иметь возможность бороться с конкурентами.


Cobra GT Roadster имеет передовые материалы и технологии производства и может быть настроен в соответствии со вкусами своих владельцев — так сказал руководитель компании AC. Цена нового родстера около 340 тысяч долларов (самая базовая, самая стандартная версия). Однако это значительное отличие от того же Superblower - 155 тысяч долларов. Производство будет ограниченным и по заказу.

рекомендации
RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
S23 Ultra - цены нехило пошли вниз
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
MSI 3060 за 30 тр в Регарде
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
-7% на ASUS 3050 = 25 тр
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр в Регарде
3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде
13700K дешевле 40 тр в Регарде
Вакансия: Автор новостей широкого профиля
3080 за 70тр с началом несмотря на курс
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
13600K дешевле 30 тр в Регарде

Создатели сосредоточились на обновлении шасси — новое алюминиевое пространственное шасси было разработано в Италии Icona Design Group и Cecomp. По словам руководителя, это позволит уменьшить жесткость автомобиля и обеспечит отличную управляемость. В новом автомобиле установят все самые новые системы и помощников: кондиционер, электрические стеклоподъемники, компьютеры, съемная крыша и так далее. В этом плане автомобиль точно из 2023 года.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#автомобили #2023 год #ac cobra
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Xbox Game Pass Ultimate - почему подписка топ за свои деньги и где её выгодно приобрести
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Пригожин о возможном исходе: Фронт посыпется до российских границ
122
ИноСМИ: западные санкции провалились - Россия всё-равно закупает необходимую военным электронику
7
Пригожин: Мы стягиваем всю украинскую армию на себя, перемалываем и двигаемся вперёд
68
Amazon предлагает свой собственный воздушный кулер для процессора по доступной цене
+
Пресс-секретарь ВСУ подтвердил тяжёлое положение в Бахмуте и намекнул на скорый вывод войск
7
В Авдеевке с помощью новых планирующих "голубок" - бомб УПАБ-1500Б, разносят укрепрайоны ВСУ
10
Рекламный ролик с Биллом Мюрреем набрал миллион просмотров на YouTube
3
РФ устроит салют из "Калибров" если Германия построит танковый завод на Украине - Медведев
12
Nubia представила коллекционный смартфон Z50 Ultra Starry Night
+
Пригожин поздравил украинских женщин с 8 марта и передал целый грузовик артёмовского шампанского
7
В "Вагнере" сменили тактику ведения боёв за Бахмут - теперь ВСУ не уничтожают, а "вытесняют"
5
Украина хочет получать от Евросоюза по 250 тысяч артиллерийских снарядов 155-мм в месяц
10
Intel исправила высокое энергопотребление видеокарт Arc для двух мониторов в новом драйвере
2
В США планируют создать самолёт 6-поколения на замену истребителя F-22 Raptor
7
Германия передаст Киеву больше Leopard 1/2, но не успеет подготовить украинских танкистов
17
Новый драйвер AMD иногда выдаёт синий экран и может потребовать переустановить Windows
6
Новая утечка раскрывает конфигурацию ядер чипсета Snapdragon 8 Gen 3
+
Великобритания отправит Украине вдвое больше танков Challenger 2
10
OpenAI предупреждает пользователей об опасности ChatGPT и советует быть осторожными
2
США вносят в черный список китайскую компанию Loongson из-за их удачных процессоров
6

Популярные статьи

Лживая репутация Linux, накрутка рейтингов, и за что я хочу извиниться перед читателями
117
Европейский концерн Nammo увеличит производство снарядов в 2023 году в 10 раз
28
Сериал В поле зрения (Person of Interest) - немножко хорошей фантастики
6
Почему использование продукции AMD может привести только к финансовым потерям и разочарованию
116
Почему ВСУ обещали награду за российскую винтовку СВЛК-14С «Сумрак»
10
10-летний Фёдор рассказал о спасении двух девчонок под огнём украинской ДРГ и пулевом ранении
12
Xbox Game Pass Ultimate - почему подписка это высасывание денег и худший вариант для геймера
29
Израиль планирует нанести удар по ядерным объектам Ирана, но опасается российских С-400 и Су-35
7
Xbox Game Pass Ultimate - почему подписка топ за свои деньги и где её выгодно приобрести
2
SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake - очень краткий обзор
1

Сейчас обсуждают

Виталий Маврычев
16:10
Кликбейтная помойка
В Украине планируют отметить срочную службу – почему обычным мужчинам станет только хуже
Зю
16:09
Так-то именно в США летом 2019 года неизвестная пневмония выкосила половину дома престарелых, а потом переболела футбольная команда рядом, которая поехала на соревнования недалеко от Уханя. Только во...
Конгресс обвинил бывшего главного инфекциониста США в сокрытии лабораторного происхождения COVID-19
Андрей Ицков
16:09
К ним пытается присоединиться Green Linux))
Лживая репутация Linux, накрутка рейтингов, и за что я хочу извиниться перед читателями
Максим Ширшов
16:09
Чтобы получить эти 3% преимущества у интел ушло больше года. 5600x вышел в 2020 году, а 12100 в начале 2022 года. На мой взгляд это феерический позор интел, удивительно, что ты в этом видишь ее победу...
Почему использование продукции AMD может привести только к финансовым потерям и разочарованию
sirkuramov
16:06
Говорить о самуге и плохом качестве. НЗ, по моему эти два слова не могут стоять в одном предложении)) А если серьезно, то даже по цене стоят втридорога. И что лучше? Кинг?
Производительный SSD Samsung 980 Pro 2 ТБ резко подешевел в одном из магазинов РФ
Aleksei Didenko
16:04
Даже не удивлюсь, если скоро выйдет статья его, что ничего не работает у него
Лживая репутация Linux, накрутка рейтингов, и за что я хочу извиниться перед читателями
Xmast
16:04
Трудно понять о чем статья. С картинками из фильмов. Но точно не о железе. Пожалуй этого автора тоже в черный список. После того как надобавлял всяких зелотов туда - у меня практически пропали сводки ...
Почему использование продукции AMD может привести только к финансовым потерям и разочарованию
Nick Samoilov
16:04
Этому махинатору пора закрыть свой рот. Хватит наживаться на спекуляциях.
ИноСМИ: западные санкции провалились - Россия всё-равно закупает необходимую военным электронику
Жасмин
16:04
Клоун, я похож на того, кто будет слушать бред олигофрена с идиотским никнеймом?
Повторит ли Зеленский судьбу других "любимчиков США"
Dmitry Mitry
16:04
А где видео то?
В Украине планируют отметить срочную службу – почему обычным мужчинам станет только хуже
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем