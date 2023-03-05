Автомобиль с внушительными размерами и отличным запасом хода.

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Kia готовится стать конкурентом Range Rover. Новый "флагманский" электрический внедорожник Kia EV9 будет представлен уже в марте. Компания разрабатывала новый внедорожник 44 месяца, и теперь EV9 станет самой крупной европейской моделью корейского бренда. Этакий рекорд. Автомобиль займет вершину модельного ряда "EV" и будет выше EV6.

Как и EV6, EV9 будет построен на электрической глобальной модульной платформе Kia (E-GMP). Такая же система использовалась на автомобилях Hyundai Ioniq 5, Hyundai Ioniq 6 и Genesis GV60. На европейских дорогах автомобили показали себя отлично. И самое главное автомобиль будет ориентирован на богатых людей. EV9 - внедорожник премиум-класса. Но также компания ожидает более высоких продаж, поскольку его размеры довольно нестандартны.

Концепт был представлен в прошлом году на Autombolity LA. Однако будут некоторые отличия. Главный дизайнер Грегори Гийом назвал концепт близким к реальности, но некоторые отличия все же будут. Например, будут отличаться задние двери и будет отсутствовать B-стойка. Новые фотографии внедорожника демонстрируют его внушительные размеры, широкую переднюю часть и горизонтальные фары шириной до задней двери. Такой дизайн напоминает новый автомобиль компании Volvo - EX90.

Отмечу, что компания достигла самых больших размеров, которые только возможны на платформе E-GMP. Такое решение поможет ускорить зарядку электромобиля, увеличит запас хода и в целом сделает внедорожник более комфортным для использования. От 20% до 80% внедорожник будет заряжаться за примерно 10 минут. Ну, сами понимаете, что использование такой архитектуры было правильным решением.

На запуске в Европе будет представлено две модификации: двухмоторный полноприводный топпер и базовый вариант оснащенный одним мотором с задним приводом. Также отмечу, что EV9 это первый автомобиль компании, который имеет поддержку технологии автономного вождения "Automode". В будущем этот функционал будет расширяться, а компания Kia надеется монетизировать системы. В общем и целом бренд добавил, что в будущем придется покупать необходимые для вас лично функции, как это делает BMW уже сейчас.

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Остальные подробности будут раскрыты на показе в конце марта.