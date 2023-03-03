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Автомобили с различными системами и помощниками — это стандарт для 2023 года. Однако это и очень полезная фича для продавцов и непосредственно производителя, особенно в нашем капиталистическом мире, где за деньги с тобой сделают все что угодно. И производитель автомобилей Ford это подтвердил, подав патент, который гласит, что в будущем автомобиль с автопилотом сможет самостоятельно уезжать от владельца должника, который не платит обязательные платежи по какой-либо причине. Вроде как развитие помощников должно помогать людям жить лучше и сделать движение на дорогах безопаснее, но все-таки прибыль куда важнее, и Ford это как никто другой понимает. Первый автопроизводитель, который начал дополнительно зарабатывать с владельцев автомобилей — это BMW и микротранзакции. Но, теперь Ford победил BMW в плане жадности.

В августе 2021 года Ford подал заявку на патент в США, его опубликовали на прошлой неделе. Вот его название - "Systems and Methods to Repossess a Vehicle". В документе подробно описано, как будет работать новая система. Она позволит компании постепенно сокращать функциональность автомобиля должников. Если вы не платите за автомобиль, то будете фактически страдать: сначала лишитесь какой-нибудь функции, а в будущем от вас уедет целый автомобиль. И, вернуть его через суд будет невозможно. Все говорят, как хорошо, что компании развивают автопилот, но теперь они мстят всем, кто не платит деньги.

В документе сказано, что система будет постепенно "уничтожать" автомобиль должника. Если владелец начнет пропускать платежи за свой автомобиль, система Ford начнет отключать некоторые функции. И, система имеет доступ ко всему, что есть в автомобиле: начиная от дверей, и заканчивая двигателем... Буквально, вам могут отключить двигатель.

Автомобиль будет предупреждать своего владельца и поэтапно отключать различные функции, перед тем как уехать от владельца. Первоначально система будет убивать те функции, которые не так важны владельцу: круиз-контроль, автоматическое управление стеклоподъемниками, автоматическое управление сидениями и так далее. Все, что может облегчить жизнь, но и не влияет на движение или безопасность (радио, например). Если владелец все же не захочет платить, то система начнет отключать кондиционер, функцию дистанционного ключа и автоматическое запирание. А в будущем дойдет и до двигателя.

Ford добавит уникальную функцию для должников. Каждый раз, когда должник садится в автомобиль, будет включаться громкий неприятный звук, и он будет звучать постоянно. Абсурдная идея от компании, которая может серьезно повлиять на оплату за автомобили. Смириться с круиз-контролем еще можно, а вот слушать однообразный громкий звук всю дорогу — это пытка. Вероятно, такая система может также привести к несчастным случаям.

А если вас даже шум не испугал, тогда вас нужно запереть как в темнице. Ага, компьютер сможет самостоятельно блокировать двери. Механизм блокировки дверей будет отключен, а вы — заперты. Вообще такая система должна вас не пускать в автомобиль, но теоретически может закрыть вас прямо в салоне. И, потом еще громкий звук включит, хе-хе. И, кондиционер на неприятную для вас температуру для окончательной победы. Первоначально такая система будет работать только по выходным, а потом и в рабочие дни. Автопроизводитель намекает, что пора найти работу и заплатить за покупку. Важно отметить, что система не должна мешать использовать авто в случае чрезвычайной ситуации. По всей видимости камера и различные датчики смогут обнаружить такую ситуацию, и не будут мешать вам. Хотя, зная капиталистов, они могут сделать так, чтобы вы прямо там и страдали...

Допустим вы прожили все это и все еще не заплатили за Ford. Уже смирились со всем тем, что потеряли, но не хотите платить или не имеете денег и не ищите работу. Что ж, тогда любой автомобиль с автопилотом сможет уехать от вас куда надо — обратно в свой дом. Либо, ИИ будет перевозить автомобиль туда, где его должен будет забрать эвакуатор. Или даже в агентство по возврату права собственности. В общем намеков будет много. А если агентство по возврату имущества примет решение, что затраты не стоят всего процесса, то автомобиль самостоятельно уедет на свалку...

Это самый последний шаг искусственного интеллекта — самоубийство из-за долгов. Но, по словам компании, не должникам переживать не стоит. Даже если у вас сложные времена, то автомобиль, отключив некую систему, подскажет, что пора пересмотреть условия кредита. А вот люди, которые захотели получить автомобиль бесплатно, будут страдать, и в конце концов потеряют автомобиль мечты, а кредит так и останется.

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И важно отметить, что это только патент. В будущем компания может отказаться от такой системы, или не сможет ее реализовать. В настоящее время нет даже планов по установке такой системы в новые автомобили. Однако в патенте достаточно подробно описали работу системы. Можно предположить, что компания уже далеко продвинулась в разработке. Это намекает на то, что разработка подходит к концу и скоро мы увидим систему в работе. Не сомневаюсь, будут даже те, кто не заплатит за автомобиль после свалки.