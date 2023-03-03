Соглашение звучит не слишком убедительно.

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Две недели назад Xbox официально заключила десятилетнее соглашение с Nintendo о том, что игры Call of Duty будут выпускаться на консоли Switch в тот же день, что и на других платформах (PC, PlayStation, Xbox). Тем самым компания Microsoft попыталась сделать так, чтобы регулятор CMA поверил в то, что серия Call of Duty не будет эксклюзивной. Но, что-то пошло не так, и это довольно просто объяснить, но об этом позже. Ах, да, есть одно важное условие в соглашении — сделка с Activision Blizzard должна пройти успешно. Однако британский регулятор CMA по-прежнему считает, что игры серии CoD не могут работать без сбоев на консолях Nintendo.

Напомню, что соглашение Xbox и Nintendo - последний шаг американской компании, сделанный для того, чтобы убедить регуляторов одобрить сделку с Activision на миллиарды долларов. В общем и целом компания попыталась убедить регуляторов в том, что приобретение Activision принесет лишь пользу индустрии, и никоим образом не повлияет на конкуренцию. Однако это не так. Издание GamesRadar отмечает, что данное обещание могло оказать противоположный эффект — насторожить регулятора. В недавнем отчете регулятора есть интересная строчка:

Мы также увидели доказательства того, что AAA-шутеры работают не так хорошо на консолях Nintendo из-за их технических отличий от других платформ.

В отчете CMA также указали на различия между облачными и консольными играми. Возможность играть через облако на Switch не сделает консоль достойным конкурентом Xbox и PlayStation. Если уж выполнять соглашение как надо — то, надо либо оптимизировать игру для всех одинаково, включая Switch, либо выпускать новую консоль (и, такое возможно будет в конце года). Xbox заявляет, что Nintendo получит ту же версию Call of Duty, что и на других платформах, но этим компания, кажется, ослабляет свой аргумент в пользу сделки. Регуляторы наоборот лишь больше насторожились после заявления (кроме азиатов).

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Важно отметить, что в соглашении ничего не сказано про обновление консоли Switch, которое может состояться уже в конце текущего года (по мнению инсайдеров). Поскольку соглашение начинает действовать только после того, как сделка завершится, можно смело предположить, что компания Nintendo уже выпустит новую консоль, которая будет конкурентом некстген консолям. В таком случае аргумент вполне сильный, но на данный момент никаких доказательств в пользу Microsoft нет. Или, Nintendo раскроет планы, чтобы помочь Microsoft в борьбе с регуляторами? Вряд-ли, поскольку в Nintendo сами еще не знают дату анонса и релиза Switch 2. Но, с каждым днем все больше уверенность в том, что компания Nintendo запустит Switch 2, и что Activision сможет выпускать туда свои полноценные игры из серии Call of Duty, как на ПК например.