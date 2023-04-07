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Nevera на снегу.

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Мате Римац это яркий пример того, как можно создать крупную компанию, построить настоящий электромобиль, и даже купить Bugatti не имея при этом родителей с алмазными шахтами в африке. Мате Римац смог пройти трудный путь от обычных модификаций для Volkswagen и дошел до покупки целой Bugatti. А электромобили Rimac теперь известны по всему миру, как минимум любой человек увлекающийся автомобилями сможет сказать, что это за компания, когда она была основана, откуда она и кто ее основатель. И, я из тех, кому модели Rimac очень нравятся, а потому я решил изучить историю компании с самого начала. Еще сильнее такое желание начало давить на меня после того, как компания Rimac смогла купить целую Bugatti. Как-никак, очень интересно, что же будет дальше.

С одной стороны Мате Римац кажется таким успешным благодаря везению, но данный 33-летний хорват обычный человек, который начинал свое дело в плохих условиях. Он такой же, как мы с вами. Ну почти такой же, сейчас он просто будет управлять маленькой компанией в виде Bugatti и Rimac. Ну, и репутации чуть больше. А так Мате не испортила репутация, популярность и деньги. Основатель компании по сей день открыт в общении, готов показать любому свою коллекцию автомобилей и даже, позволяет приехать на завод и посмотреть как производятся его автомобили. Мате Римац не боится конкуренции, и готов дать вам чертежи, чтобы вы сами попробовали сделать свой первый электромобиль. Это не так легко, как кажется издалека, но при должном желании все реализуемо.

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Всего за несколько лет Мате Римац сумел создать то, что теперь хорошо известно миру и получил уважение со стороны Jaguar, Koenigsegg и Aston Martin. Его компания является поставщиком батарей и высокопроизводительных EV-технологий для других производителей.

Мате Римац и его старт:

История этого человека может показаться настоящей сказкой. Но, все реально.

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Мате Римац родился в одном из беднейших городов Боснии и Герцеговины Ливно в 1988 году. В его городе автомобили были настоящей редкостью. Если на гравийной плохой дороге видели автомобиль, это было настоящим праздником. Такое же чувство, когда вы видели поезд в детстве. Если, конечно, вы не жили прямо возле Ж/Д, в таком случае удивление быстро пройдет и станет обыденностью. Так вот, примерно раз в день и проезжал один автомобиль. И, это дало Римацу настоящее увлечение автомобилями и механикой. В детстве Римац был вынужден уехать в Германию, поскольку начались войны в Югославии. Однако уже в 14 лет Римац вернулся вместе с родителями в Загреб, Хорватия, где и началась легендарная история успеха, связанная с электромобилями.

Вначале Римацу было сложно адаптироваться в Хорватии, поскольку после Германии он стал настоящим "чужаком". Это, конечно, оставило на нем значимый след, и он ушел в технологический дизайн. Вначале он создал перчатку, которая вела себя как компьютерная клавиатура и мышь, а затем систему зеркал, которая делала видимыми слепые зоны автомобилей — данные разработки выиграли в международном конкурсе и принесли первые деньги молодому Римацу. В 18 лет Римац воспользовался своими деньгами и купил первый автомобиль - E30 BMW 323i 1984 года. На данном автомобиле Римац желал участвовать в местных гонках, чтобы заработать дополнительные деньги. Однако автомобиль стал поворотным в его жизни, ведь плохой двигатель, который вечно ломался, привел его к тому, что он значительно модифицирует автомобиль.

Римац решил переделать сломанный старый автомобиль в настоящий электромобиль. Благо были деньги заработанные с помощью патентов. С помощью местных жителей и преданных друзей все получилось, и "новый" автомобиль был готов к эксплуатации. Его друзья относились скептически к разработке молодого Римаца, однако после тестирования в гонках его BMW стала настоящей легендой. Данное творение в будущем сильно помогло Римацу.

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Показатель того, что нельзя сдаваться, даже если в тебя не верят.

Римац сумел на своем BMW поставить множество различных рекордов. После успешной модификации парень сумел поставить рекорд, и сделать свою BMW самым быстрым разгоняющимся электромобилем. Примерно за год Римац перестал проигрывать в гонках, и наоборот начал побеждать благодаря своему творению. На этой BMW Римац смог победить лучшего местного гонщика Загреба. Ребята, которые в основном смеялись над Мате, в конце концов попросили местную гоночную организацию ввести категорию all-EV, потому что это было нечестно. Вот так вот, победила смышлёность.

Его увлечение было настолько сильным, что он создал свой собственный сайт, на котором делился своими проектами и опытом. Когда ему было 20 лет, он начал работу над своим собственным электрическим автомобилем, используя компоненты, купленные на eBay.

Основание компании:

Мате Римац основал компанию Rimac Automobili в 2009 году, когда ему был 21 год. И, совместно с небольшой опытной командой он начал работу над своим первым электромобилем. За несколько лет компания серьезно усовершенствовала технологии и в будущем использовала их в известных автомобилях Rimac. Компания забронировала место на Франкфуртском автосалоне 2011 года, не имея ни одного автомобиля. За один год небольшая, но опытная и амбициозная компания смогла создать новый автомобиль. Работая днём и ночью прорабатывая каждую мелочь, иногда спав прямо на рабочем месте удалось завершить разработку прототипа вовремя. Оставалось совсем немного времени до показа, но Concept One был закончен. И это только начало успеха.

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Concept One в 2011 году на показе.

Rimac Concept One был оснащен четырьмя электродвигателями, которые в сумме развивали мощность 1224 лошадиных силы. Автомобиль мог разгоняться до 100 километров в час всего за 2,5 секунды и достигать скорости более 355 километров в час. Rimac Concept One также был первым электромобилем в мире, который использовал систему управления торможением "Torque Vectoring". Эта технология позволяла автомобилю точно контролировать распределение крутящего момента между каждым колесом, улучшая управляемость и повышая безопасность вождения. Разумеется, данная модель привлекла внимание богатых людей и компаний, ибо это настоящая революция в нише, да еще и с использованием революционных технологий. Считайте, это был переломный момент в жизни Римаца, ведь он начал свой путь к тому, чтобы стать максимально известной личностью.

Rimac Concept One впоследствии был представлен на Женевском автосалоне в 2011 году и вызвал огромный интерес со стороны прессы и автомобильных экспертов. В том же году было произведено всего 8 экземпляров автомобиля, каждый из которых стоил более миллиона долларов. Но, без проблем ничего не бывает. Чтобы производить такие автомобили нужны большие деньги. Королевская семья из Абу-Даби обещала профинансировать производство купив два автомобиля, однако в итоге семья отказалась от поддержки, из-за того, что Римац отказался производить свои электромобили на Ближнем Востоке. Молодой, но амбициозный Римац желал развивать компанию в своей стране, Хорватии. Отмечу, что в будущем Римац также будет отказывать в подобных предложениях, отдавая предпочтение строительству чего-либо в своей стране. Сейчас кстати, Римац строит большой завод в Хорватии, где будет массовое производство электромобилей.

Тогда ему пришлось отдать все, что было у компании в залог под кредит в полмиллиона евро, взятый в местном банке. Компании и основателю было очень сложно — банальная оплата коммунальных услуг была в тягость. Платить сотрудникам и поставщикам было также очень сложно. Сам Римац назвал чудом, что компания сумела выжить в таких условиях и пробиться дальше. Но, не думайте, что компании просто повезло. Конечно, доля везения присутствует всегда, однако Римац работал не покладая рук.

Компания на какое-то время пожертвовала почти всеми собственными амбициями в области автомобилестроения ради производства компонентов для других производителей. Это позволило зарабатывать некоторые средства, платить по счетам и потихоньку создавать фундамент для будущего развития. В конце концов Римац сумел добиться того, чтобы его производство профинансировали из Китая и Южной Америки.

Интересный факт: в 2017 году эти автомобили можно было увидеть в эпизоде шоу The Grand Tour, когда Хаммонд съехал на электромобиле со склона швейцарского холма. В последствии произошел пожар, который длился около пяти дней.

Автомобиль жалко...

Как оказалось данная ситуация была фактически спасительной для компании. После аварии Римац сумел получить еще больше денег на свои разработки. Компания Rimac буквально взорвалась, однако в хорошем смысле. Оно и понятно, ведь амбициозность Римаца, деньги и опытная команда может все.

Развитие компании:

После успеха Rimac Concept One, компания Rimac Automobili продолжила развиваться в быстром темпе. Уже в 2016 году была представлена следующая модель - Rimac Concept S. Данный электромобиль использовал те же технологии, что и его предшественник, но обладал усиленной мощностью в 1384 лошадиных силы. Это маленький, но все же прорыв для компании. Разумеется, что такой успех не остался незамеченным со стороны крупных автопроизводителей. В 2018 году Porsche приобрела 10-процентную долю в Rimac. В будущем Porsche продолжит увеличивать свою долю, и в этом деле также поучаствует Hyundai с 12% акций. И такие инвестиции были сделаны не зря, ведь компания в итоге показала всем свое лучшее творение - Nevera.

Concept_S или почти легенда компании. Дизайн похож на Nevera - конфетка просто.

В 2018 году Rimac Automobili также представила свой третий электрический автомобиль - Rimac C_Two. Данный электромобиль был еще более мощным — он имел мощность в 1914 лошадиных силы и мог разгоняться до 100 км/час всего за 1,85 секунды. Rimac C_Two мог проехать до 650 километров всего на одном заряде. Прорыв? Абсолютно точно, да.

NEVERA!

В том же году компания заключила важное соглашение с Porsche, в рамках которого Rimac начнет производить электронные компоненты для новых моделей Porsche. Также компания начала работать с Aston Martin и Koenigsegg.

Но, как?

Многие обещают, но не многие выполняют.

Примерно 10 лет понадобилось молодому Римацу, чтобы стать успешным бизнесменом и производить быстрые электромобили. За 10 лет удалось пройти путь от парня, выросшего в бедном городе без денег, до генерального директора одного из самых известных брендов в отрасли. Но, как?

Что помогло молодому парню достичь таких высот в нише. Ведь, другие люди тоже пытались собирать свои автомобили, но не все становились такими же успешными в итоге. В чем разница между этими людьми? Чем обладает Римац, что помогло стать таким в итоге.

Молодой дизайнер General Motors, который работал с Римацом в начале пути компании сказал, что это была наивность основателя. Адриано Мудри также дошел до того, что теперь является главным дизайнером Rimac. Римац стал успешным, потому что реализовал настоящий электрический гиперкар. Вы знаете, в то время никому не могло прийти в голову, что возможно сделать электрический гиперкар, который будет бить рекорды и при этом ехать более 600 км на одной зарядке. А Римац верил, и делал все, что необходимо для реализации.

Честно говоря, я не верил в успех. - Брклячич, отдел стратегических проектов компании.

Римац настолько желал сделать реальный электро-гиперкар, что был готов отдать все ресурсы на это. Буквально Римац рискнул всем, что у него было. Если бы удача отвернулась от него в тот момент, и он не получил должного финансирования или не смог заключить контракты с другими производителями, он бы просто стал банкротом. Он бы стал тем, кто сейчас пытается воплотить революционную идею в жизнь, и проваливается из-за недостатка финансирования. Никто бы о Римаце и не вспомнил в таком случае. Но, наивность и удача все сделали как надо.

Создатель гиперкаров Кристиан фон Кенигсегг сказал, что Римацу также помогло его инженерное образование, которое он получал самостоятельно. Римац смог обойти традиционную систему и найти новые решения, которые позволили реализовать то, что он так желал всем сердцем.

У нас нет академического инженерного образования, мы больше самоучки. - Кенигсегг.

Мате был убежден, что в эпоху интернета можно научиться чему угодно. И это правда. Обойдя традиционное обучение Мате смог научиться делу самостоятельно, и при этом придумать то, что может развивать сферу. Фактически у Мате не было ограничений в мышлении, а вот у традиционных выпускников — все по плану.

Римац не боялся экспериментов и больших трат. Пока его команда боялась сильно тратить и останавливала основателя от опасных решений, Мате делал то, что должно. Римац принимал такие решения, которые беспокоили окружающих. У основателя был талант выбирать оптимальный момент для принятия какого-то решения, которое иногда было совершенно странным, но в конечном итоге окупалось. Римац не был заинтересован в собственном обогащении, и просто каждый раз реинвестировал заработанные деньги в компанию, будь то инструменты или лучший стенд на Женевском автосалоне. И, компания опять получала больше и больше денег.

Римацу также было свойственно умышленное незнание того, сколько времени должна занимать разработка. Иногда получалось так, что сроки были очень маленькими, а задача невероятно сложная. Для обычных смертных, считай невыполнимая. Но, опытная амбициозная команда несмотря на сроки и проблемы с финансами могла сделать все.

Мы поставили перед ними чрезвычайно сложную задачу. Многие в Porsche были уверены, что они не смогут решить задачу. Мы дали группе Римаца Porsche Panamera E-Hybrid без спецификаций. За три недели Римац и его команда должны были протестировать систему управления батареями и предложить улучшения. И он не только понял систему, но и сделал ее более мощной. - Лутц Мешке, заместитель председателя и член финансового совета Porsche, 2017 год.

Вот так Римац делал то, что было буквально невозможным. Даже большие автопроизводители не знали, возможно ли это, и как это можно улучшить. А команда Римаца за маленькие сроки все понимала, и делала должную работу. Команда находила возможности и делала все вовремя, никогда не сдаваясь. Даже если дело кажется невозможным, нужно приложить все усилия для реализации. Обычно, это приводит к успеху, но нужно иметь хорошую команду и мозги на правильном месте. Без них, увы не добьешься ничего.

E-Hybrid.

Тем не менее любой живой человек может сомневаться в своих решениях, и Мате отгонял их от себя. Окружающие говорят, что Римац имел способность доносить свое видение до остальных. Однажды перед командой Rimac стояла буквально невозможная задача — создать аккумуляторную систему для автомобиля Cupra e-Racer, который должен был стать первым электрическим туринговым автомобилем в соревнованиях. Вся команда была напугана в тот день, а основатель Rimac Мате знал, и убедил их, что цель достижима, и лишь, кажется, что выполнить ее невозможно. И команда нашла выход из ситуации реализовав задачу.

Это большой плюс, то, как он объясняет и как он двигает людей работать дальше.

Вот так от уверенности одного человека, вся команда пришла к тому, что более не боялась трудностей и новшеств. Уверенность была у всех и всегда, и задачи продолжали выполняться, а они в свою очередь приносили значимый доход компании, который помогал реализовывать собственные проекты и показывать их публике. Теперь важными качествами для успешного бизнеса обладал не один человек, а вся команда.

А еще помогло то, что Римац не боялся конкурентов. Он буквально разрабатывал новые первоклассные технологии для своих конкурентов, и обеспечивал компании стабильный заработок для реализации новых проектов. Как я сказал вначале, Римац даже сейчас готов пригласить любого человека, чтобы тот посмотрел, как ведется разработка Rimac. Ему даже готовы дать технологии, но только попробуй реализовать. Реализация — самое сложное, что есть в нашей с вами жизни. Дав все инструменты, сценарий и команду снять фильм не получится, нужны навыки и уверенность в себе. Настоящий капиталист.

Cupra.

Также компания осталась независимой от других, богатых людей. Компания Rimac обошла стороной бюрократию, которая сейчас мешает многим бизнесменам развивать бизнес. Rimac может работать вне ограничений бюрократии крупных корпораций и укоренившихся неправильных представлений о том, сколько времени занимают работы. Корпорации тратят в три раза больше времени на достижение того же результата, что и Rimaс. А время — самый ценный ресурс, который нельзя обменять за деньги, технологии, и успех с известностью. Компании Rimac не нужно беспокоиться, насколько она большая. Пока гиганты обязаны расширяться по регионам тратя огромные средства, Rimac делает то, что развивает наш мир и индустрию электромобилей.

Нам не нужно оптимизировать по цене. Мы можем оптимизировать по производительности. Это позволяет находить решения, которые обычно не встречаются в других отраслях. - Мудри.

А вы помните, что Римац стремился к свободе с самого начала своего пути. Когда у него было мало денег, он отказался от финансирования с Ближнего Востока. И продолжал отказывать там, где это было необходимо для своей свободы.

Лучше быть головой мыши, чем хвостом льва

Инвестиции:

Несколько слов о том, как компания Мате смогла получить большие деньги на реализацию своих проектов. В 2014 году удалось привлечь первый крупный инвестиционный раунд на 11 миллионов евро. В 2017 году компания заключила сделку с китайской компанией Camel Group, которая инвестировала в Rimac Automobili 30 миллионов евро. А в 2018 году Rimac Automobili привлекла еще 30 миллионов евро от Camel Group и крупного немецкого автопроизводителя Porsche. Это и есть средства, которые помогали развивать бизнес Мате.

В 2020 году компания привлекла еще 80 миллионов евро, включая Hyundai Motor Group. Эти инвестиции были направлены на дальнейшее развитие технологий компании и расширение ее бизнеса, включая заключение новых соглашений с другими автопроизводителями.

Будущее компании:

В начале 2021 года компания Rimac объявила о планах построить новый завод в Хорватии. Спроектированный хорватской фирмой завод будет служить научно-исследовательской и производственной базой компании. Также на заводе будет испытательный трек и музей. И все это в Хорватии. Там, где с самого начала своего пути желал видеть успешную Rimac Мате.

И конечно же, Римац не мог сделать постройку завода так, как у всех. Он нашел такую землю, какую он хотел сам, и несмотря ни на что смог обустроить ее для строительства. Римац нашел участок земли у замка, и вопреки всему, сумел начать строительство. Теперь на месте мечты, и в стране мечты Римац и его команда увидят, как мечта воплощается в настоящую реальность. Римац стал настоящим героем для жителей маленькой Хорватии, и стал настоящей иконой для тех, кто в будущем хочет начать свое дело там же.

Также компания Rimac официально приобрела Bugatti. Многие считают, что данная покупка была ошибочной. Аналитики ставят под сомнение ценность приобретения. Ведь, зачастую бренд приносит лишь убытки. Несмотря на огромную цену автомобилей, бренд несет убытки. Затраты на разработку и производство слишком велики. Компания Bugatti в прошлом теряла примерно в два раза больше денег, чем зарабатывала. Но, Bugatti теперь фактически свободна и независима от бюрократии, а это значит, что получится и оптимизировать работы над новыми автомобилями. При этом Римац также подходит к делу с особой осторожностью.

У нас нет времени для радостей, потому что мы должны решать проблемы, связанные с падениями.

Мате Римац готов войти в это десятилетие, удивить автолюбителей и производителей новым прорывом. Ведь, последняя разработка Nevera очень хорошо показывает, что в будущем будет у Rimac все хорошо. Завод все еще строится, и Римац готовит планы, которые призваны увеличить темпы производства батарей, установить новые сроки, создать новые творения.

Последний автомобиль компании - Rimac Nevera. Это считайте, улучшенная версия прошлого Rimac C_Two.

Итоги:

Компания Rimac и Мате Римац это пример того, как можно успешно развиваться даже без должных условий. Даже если вы родились в бедной стране, и вас застала война, вы сможете добиться лучшей жизни в будущем. Даже если у вас нет понимающей команды, вы сможете добиться успеха. Но нужно обладать важными качествами, как у Мате. Либо, обладать везением, которое обеспечит вам светлое безбедное будущее. Ну или обладать родителями с алмазными шахтами в Африке, это как говорится - 100% вариант безбедной жизни в будущем.

Rimac Automobili стала одной из лидирующих компаний в разработке электромобилей и компонентов для них благодаря основателю и его уверенности в своем деле. Автомобили Rimac Concept One, Rimac C_Two и Rimac Nevera получили признание со стороны автомобильных экспертов и поклонников по всему миру благодаря наивности Мате.

Так что, в будущем компания сможет порадовать нас новыми безопасными, экологичными и быстрыми автомобилями.



