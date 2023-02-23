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Microsoft и Nintendo официально подписали 10-летнее соглашение
И, на Nintendo должна выйти полная версия Call of Duty.
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Отличный юридический ход был официально подтвержден. Компания Microsoft и компания Nintendo подписали 10-летнее соглашение с паритетом функций и контента. Компания подтвердила, что на Nintendo выйдет полная версия Call of Duty с таким же контентом и функционалом, как на других платформах. Интересно, как компания собирается это реализовывать.

До этого компания Microsoft пыталась заключить такое же соглашение с PlayStation. Но, японцы просто отказались, поверив в свои силы, что смогут победить вместе с регуляторами и отменить сделку. После такого отказа, компания Microsoft окончательно решила заключить сделку с Nintendo, и сегодня такая информация подтверждена официально.

По словам Брэда, Microsoft и Nintendo провели переговоры и подписали юридически обязывающее десятилетнее соглашение о том, что шутер будет выходить на портативной консоли. В документе написано, что игра будет выходить на Nintendo в тот же день, как и на Xbox. Также будет полный паритет функционала и контента. По сути это будет полная версия Call of Duty для игроков Nintendo - не огрызок, как мобильная версия. Также в документе отметили, что игроки на Nintendo смогут наслаждаться игрой также, как и пользователи Xbox или PlayStation. Буквально компания подтвердила, что не планирует пока что забирать шутер с японской платформы. Тем самым подав очередной аргумент регуляторам, о том, что все будет нормально с игрой и конкуренция не нарушается.

Самое интересное, что игра будет полной. Но, Switch определенно не может потянуть полную версию игры. По всей видимости компания Nintendo в скором времени покажет новую консоль. На это также намекает малое количество релизов у компании в этом году. Из-за этого Nintendo даже не смогла поехать на E3 летом. Хотя, даже инсайдер Том Хендерсон заявлял, что преемника Switch покажут в 2023 году, ничего удивительного. Вопрос лишь в том, как скоро покажут обновление. Определенно это должны сделать до окончания сделки с Activision, и до релиза Call of Duty 2023 (конец осени).

Вероятно, данное заявление повлияет на регуляторов и заставит их изменить мнение о сделке в положительную сторону. Напоминаю, что за последнюю неделю компания Microsoft столкнулась с кучей проблем: все предварительные отчеты против сделки. Компания Microsoft уже официально решила отправиться к комиссии ЕС, чтобы защищаться по закону. По всей видимости компания добавила себе еще один аргумент в пользу сделки. Даже два, ведь PlayStation также упоминалась в документе. А вот само фото соглашения:

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