Директор хочет, а вот игроки — не особо.

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

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Французский издатель видеоигр Ubisoft хочет увеличить свою прибыль, об этом стало известно после публикации очередного финансового отчета. Правда сами игроки не собираются донатить в однопользовательские проекты, потому компания — меняй подход к разработке игр. Из отчета стало ясно, что компания Ubisoft стремиться к тому, чтобы увеличить свою операционную маржу до 20%, а желательно сделать ее еще выше и вернутся к показателю 2021 года (21%). Для достижения цели были предприняты некоторые меры — компания сфокусируется на разработке "долгоиграющих" франшиз и игр живых-сервисов (донат).

За последний год компания Ubisoft сильно пострадала. В конце года компания отменила кучу проектов, а генеральный директор обвинил во всем своих сотрудников (правда в итоге потом получил двойной удар по репутации, но это другая история). В прошлом месяце компания также сообщила, что за этот "плохой" период она понесла самые большие операционные убытки в своей истории. После этого в целом, компания и решила поменять подход к разработке игр. Теперь мы будем чаще видеть большие сюжетные игры по типу Assassin's Creed, и не так часто различные донатные проекты.

Мы ожидаем, что в ближайшие годы, благодаря очень богатой линейке игр, мы постепенно вернемся к операционной марже выше 20% в среднесрочной перспективе. - финансовый директор компании.

Отмечу, что в прошлом году французская компания сумела добиться операционной маржи в 19,1%. При этом в 2021 году у нее показатель маржи составлял 21%. Ну пандемия все дела, играть приходилось в то, что предлагают. Сейчас геймеры вернулись на работу и выбирают игры качественнее. А Ubisoft в 2022 году — это не про качество.

Компания сообщила сумму чистой выручки за третий квартал - 726,9 млн евро. И что немало важно, данная сумма подходит под прогноз аналитиков компании. Однако при всем при этом, эта сумма ниже, чем было в прошлом году. Компания Ubisoft сослалась на влияние макроэкономической ситуации на рынок видеоигр. Это не игры плохие, а просто ситуация на рынке плохая.

Напомню, что акции компании Ubisoft за этот "плохой" период упали на 25%. В 2022 году они упали на 40%. В большинстве своем сильное падение пришлось на конец года. Не надо было отменять игры.

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Также в отчете компания указала, что готова за этот финансовый год выпустить кучу хороших игр: Assassin's Creed Mirage и Avatar: Frontiers of Pandora. Остальные проекты можно посмотреть в этой новости.