Пока не умрет Counter-Strike, Apex будет жить.

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Игры живые-сервисы обычно живут довольно долго, и разработчики Apex Legends решили это подтвердить своим заявлением. Как оказалось Respawn ожидает, что сможет развивать королевскую битву Apex на протяжении примерно 20 лет. Примерно столько же, сколько получилось у создателей легендарной Counter-Strike. Это ж сколько контента в планах у разработчиков... Правда на мобильную версию такое заявление не распространяется, а жаль. Будет иронично, если в итоге игра не сможет развиваться дальше и закроется в ближайшие годы, а ведь сейчас Electronic Arts определенно не в лучшем состоянии.

Директор по дизайну Эван Николич побеседовал с IGN, и сказал, что студия готова развивать проект на протяжении примерно 20 лет. Дизайнер также сказал, что Respawn в будущем может отойти от Apex Legends и развивать новые проекты. Но, дизайнер также уверен, что студия сможет удерживать Apex Legends на плаву на протяжении нескольких десятилетий. В качестве примера Николич привел легендарный проект - Counter-Strike. Последняя игра из серии вышла в 2012 году, и до сих пор остается актуальной для многих геймеров, и зарабатывает покруче EA. Нет никаких существенных обновлений, локаций и всего прочего, что так любят остальные геймеры, но при этом проект Valve живет и здравствует. Вот примерно такое будущее будет и у Apex Legends. Короче, будем радоваться новым скинам, и играть на одной и той же локации на протяжении десятилетий, интересное будущее однако.

Мы хотим добиться того, чтобы Apex просуществовала 20 лет, как Counter-Strike. Проект должен быть самодостаточным. Системы должны быть сильными, интересными и хорошими для игроков, чтобы они радовали пользователей сезон за сезоном, даже если мы не будем добавлять новый контент. Но окончательно об игре мы забывать не будем, и всегда сможем добавить контент, который просит сообщество.

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Сможет ли директор выполнить обещание совместно с Respawn и таким издателем в лице EA - вопрос. В будущем увидим, и надеемся, что проект не постигнет судьба мобильной версии. А я напомню, что издатель отменил мобильный проект Apex Legends и Battlefield Mobile, поскольку не удалось качественно развивать тайтл. Также был отменен однопользовательский проект во вселенной Titanfall и Apex. Учитывая такие отмены, смогут ли создатели обеспечить должное качество игре на протяжении такого большого количества лет? Я с уверенностью могу сказать, что без контента популярность королевской битвы будет падать. Это не случай CS:GO, это Apex, который живет только пока разработчики работают над игрой и добавляют новый контент, который освежает игру. Такова судьба всех королевских битв. Хотя проект остается очень популярным, но потерять популярность очень просто. Конкуренты, и более развитые тайтлы всегда готовы противостоять разработчикам Apex. Если никто не будет развивать игры, то выживут лишь единицы. Но планов у разработчиков пока много, и отменять поддержку Apex никто не собирается.