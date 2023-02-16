По всей видимости компании пора фокусироваться на Ultra версии.

реклама

Предварительные заказы отлично показывают спрос на новое устройство. И для линейки флагманов S23 все складывается как никогда хорошо. Во-первых, в Индии по данным компании все идет отлично. Во-вторых, в Южной Корее тоже все идет отлично. По данным местных источников, было сделано около 1,09 миллиона предварительных заказов. Это на 7% больше, чем на линейку S22 в прошлом году. Samsung может порадоваться успеху нового устройства.

И больше того, это рекорд для компании. Как оказалось, это самое большое количество предварительных заказов флагманов Galaxy S в азиатской стране. Ну почти самое большое количество предварительных заказов. Победить S23 может только Note 10 с суммой в 1,4 миллиона заказов. Но, технически Note не S, а потому и рекорд для S23 вполне засчитан.

По данным местных СМИ, 60% всех заказов приходится на модель S23 Ultra. На стандартную версию S23 пришлось всего 24% заказов, а на Plus версию всего 15%. Как и говорила компания, модель Plus действительно продается плохо. Видимо, отменять ее все таки придется.

рекомендации Компьютеры от 10 тр в Ситилинке Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить MSI 3060 Ti Ventus OC за 40 тр 13600K дешевле 30 тр в Регарде RTX 3070 Ti за 55 тр в Ситилинке Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы -7% на ASUS 3050 - дешевле 30 тр Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам -19% на 13900KF - цены рухнули 13700K дешевле 40 тр в Регарде 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке 3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом 12900K за 40тр с началом в Ситилинке 3060 Ti Gigabyte за 40тр в Регарде

Отмечу, что флагманы Galaxy Z Flip4 и Galaxy Z Fold4 в прошлом году не смогли преодолеть порог в 1 миллион заказов. Видимо, упор необходимо делать именно на линейку S, а если быть точнее — на S Ultra.