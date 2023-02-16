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Предварительные заказы отлично показывают спрос на новое устройство. И для линейки флагманов S23 все складывается как никогда хорошо. Во-первых, в Индии по данным компании все идет отлично. Во-вторых, в Южной Корее тоже все идет отлично. По данным местных источников, было сделано около 1,09 миллиона предварительных заказов. Это на 7% больше, чем на линейку S22 в прошлом году. Samsung может порадоваться успеху нового устройства.
И больше того, это рекорд для компании. Как оказалось, это самое большое количество предварительных заказов флагманов Galaxy S в азиатской стране. Ну почти самое большое количество предварительных заказов. Победить S23 может только Note 10 с суммой в 1,4 миллиона заказов. Но, технически Note не S, а потому и рекорд для S23 вполне засчитан.
По данным местных СМИ, 60% всех заказов приходится на модель S23 Ultra. На стандартную версию S23 пришлось всего 24% заказов, а на Plus версию всего 15%. Как и говорила компания, модель Plus действительно продается плохо. Видимо, отменять ее все таки придется.
Отмечу, что флагманы Galaxy Z Flip4 и Galaxy Z Fold4 в прошлом году не смогли преодолеть порог в 1 миллион заказов. Видимо, упор необходимо делать именно на линейку S, а если быть точнее — на S Ultra.