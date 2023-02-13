В прошлом месяце Microsoft объявила, что сократит около 10 000 рабочих мест, или около 5% своей рабочей силы, в течение этого квартала.

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В прошлом месяце Microsoft объявила, что сократит около 10 000 рабочих мест, или около 5% своей рабочей силы, в течение этого квартала. В рамках этого процесса технический гигант сократил рабочие места в нескольких командах, включая устройства Surface, оборудование смешанной реальности HoloLens и Xbox.

Сокращение рабочих мест в игровом подразделении Microsoft

Ссылаясь на источник, знакомый с этим вопросом, Bloomberg сообщил, что Microsoft сократила численность персонала в отделе маркетинга Xbox и в группе Xbox Gaming Ecosystem Group. Тем временем глава Xbox Фил Спенсер разослал сотрудникам электронное письмо, в котором говорилось: «Я призываю всех потратить время, необходимые для обработки этих изменений и поддержки ваших коллег». Компания также сократила рабочие места в студии видеоигр, которая делает игры Microsoft Halo.

Увольнения в подразделении HoloLens

Хотя Microsoft не предоставила информацию о том, сколько человек было уволено из команды HoloLens, компания заявила, что по-прежнему привержена пространству смешанной реальности и текущей версии HoloLens 2. «Хотя мы не комментируем конкретные кадровые детали, мы можем сообщить, что в HoloLens 2 нет никаких изменений и что мы привержены смешанной реальности», — говорится в сообщении компании.

Команда Industrial Metaverse уволена

Кроме того, согласно отчету The Information, Microsoft также уволила всю свою команду Industrial Metaverse. Компания создала эту команду четыре месяца назад, чтобы ускорить внедрение гарнитур смешанной реальности Microsoft среди корпоративных клиентов.

Сокращение рабочих мест в Github

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GitHub, принадлежащий Microsoft, также объявил, что к концу этого финансового года уволит 10% своей рабочей силы. В GitHub работает около 3000 сотрудников, и сокращение на 10% означает, что из компании будет уволено около 300 сотрудников. GitHub также объявил, что закрывает свои офисы и полностью перейдет на работу из дома. GitHub также заморозит прием на работу. «К сожалению, это будет включать в себя изменения, которые приведут к сокращению рабочей силы GitHub на 10% до конца 23 финансового года. Приостановка найма, о которой я объявил 18 января, остается в силе», — сказал генеральный директор GitHub Томас Домке.