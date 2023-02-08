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В 2027 году Porsche выпустит семиместный роскошный электромобиль K1
Спортивный внедорожник в стиле Cayenne.
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Семиместный электрический кроссовер класса люкс от Porsche K1 выйдет в 2027 году. Отличное продолжение для любителей Cayenne с аналогичным дизайном и возможностью без проблем преодолевать бездорожье. Автомобиль позиционируется как конкурент Mercedes-Benz EQS SUV и BMW iX.

По мнению инсайдеров модель станет уникальной в плане дизайна, и не будет похожа на другие автомобили производителя. Инсайдеры говорят, что K1 это частично кроссовер и частично седан с длиной более пяти метров. Сам генеральный директор компании сказал, что это спортивная интерпретация настоящего внедорожника. То бишь автомобиль подойдет для бездорожья, но не совсем.

Когда автомобиль выйдет, он возглавит лидерство в линейке автомобилей Porsche. K1 это полностью отдельная модель, как Cayenne например. По информации инсайдеров автомобиль будет оснащен новейшим синхронным электродвигателем. Будет поддерживаться технология быстрой зарядки, и установлено много высокопроизводительных батарей. По информации инсайдеров цена выйдет за пределы 150 500 фунтов (почти 13 миллионов рублей). Аналогичная цена установлена за модель Porsche Cayenne Turbo GT.

По информации инсайдеров новая модель разрабатывается уже больше трех лет. По мнению инсайдеров данная модель должна продолжить путь моделей Cayenne и Macan (одни из самых продаваемых моделей за последние годы). Модель K1 призвана поддерживать продажи на высоком уровне, при этом развивать линейку электромобилей у компании. Такой себе доступный для простых смертных электромобиль класса люкс. Ожидается, что модель будет популярна на территории Китая и США. Крупнейшие рынки приносят много денег, и на них ориентируются создатели, вполне логично, что тут сказать.

K1 это будет пятая модель Porsche с электрическим двигателем. Сейчас к покупке доступен Porsche Taycan. В следующем году появится электрический Macan и Cayman. А после этого в 2026 году запустят Cayenne. Так скажем по одной модели в год, чтобы не перенасыщать рынок электромобилей. А то выпустишь сразу кучу автомобилей, а потом расхлебываешь расходы.

Porsche позиционирует себя как лидера в области электромобилей.

У нас есть четкая стратегия развития электрификации в течение следующих нескольких лет, цель которой - обеспечить более 80% полностью электрических автомобилей к 2030 году.

На данный момент нет ни рендеров, ни предположений, каким будет дизайн новой модели. По слухам это будет уникальный дизайн с круто наклоненным ветровым стеклом и изогнутой крышей, переходящей в заднюю дверь в стиле лифтбэк. Автомобиль сможет подстраиваться под бездорожье, и в экстремальных условиях станет настоящим покорителем грязи с высоким клиренсом. Дорожный просвет будет регулироваться с помощью сложной пневматической подвески с множеством настроек (не удивлюсь, если они будут платными). Основой для будущего автомобиля станет платформа PPE, которая используется для Macan, который выйдет в 2024 году (EV модель).

Ранее ожидалось, что модель будет построена на платформе Scalable Systems Platform от Volkswagen Group, но не получилось, платформа задерживается. А если не отказаться от идеи использовать такую платформу, то K1 выйдет ближе к 2030 году. Вероятно, внедорожник будет использовать технологии показанные на презентации Mission R в 2021 году.

Напомню, что на презентации показали новую систему зарядки на 920 Вт (та самая быстрая зарядка). Также показали масляное охлаждение электродвигателей. По мнению инсайдеров, автомобиль K1 будет обладать запасом хода на 700 километров (самый энергоэффективный сценарий).

Другие технологии позволят улучшить управление в городе. Новое электронное рулевое управление обеспечивает угол поворота задних колес до 5 градусов. Эта функция будет работать в сочетании с электронным дифференциалом.  Что же, отличная маневренность на узких улочках гарантирована.

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Новый электромобиль будет производиться на заводе в Лейпциге, там же, где и Macan. Сейчас там выпускают Macan, Cayenne и Porsche Panamera.

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#электромобили #porsche #porsche cayenne #porsche k1
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