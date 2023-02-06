А давайте крупные компании тоже так будут делать.

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

реклама

Переносы и задержки — классика для игровой индустрии последних лет. За последние годы было столько задержек в сфере развлечений, сколько не было за прошлые десятилетия. Дальше будет только больше, но некоторые разработчики используют новый функционал цифровых магазинов, чтобы порадовать фанатов. В первую очередь ранний доступ любят создатели инди-игр, например студия Endnight Games приняла решение: игра Sons of The Forest выйдет в раннем доступе.

Sons of The Forest уже переносилась. Сперва игра должна была выйти в полноценный релиз в октябре 2022 года. Создатели сказали, что возьмут дополнительное время до февраля. И вот мы дожили до февраля, а игра все еще не готова к релизу. Разработчикам еще нужно внести довольно много изменений в проект, и это означает очередной перенос. Но студия уже устала от постоянных задержек, и хочет порадовать фанатов в этом месяце. Вместо очередного переноса студия решила воспользоваться ранним доступом Steam. Игра все же выйдет 23 февраля, однако в раннем доступе. Будут иметь место баги, недоработки и лаги, однако это уже полноценная выживалка.

Это был долгий путь. С тех пор как мы начали разработку Sons of The Forest, она выросла в самую большую и сложную игру, которую мы когда-либо делали.

Директор студии заявил, что команда разработчиков желает добавить в игру больше контента до релиза. В этот контент входят предметы, новые механики, баланс и многое другое.

Мы не хотели снова откладывать игру, поэтому решили привлечь сообщество к дальнейшему развитию проекта. Добро пожаловать в ранний доступ 23 февраля.

Директор сказал, что успех The Forest - заслуга преданного сообщества. В основном только благодаря сообществу получилось развить игру, и сделать ее такой, какой она есть сейчас.

Мы очень рады и надеемся, что игроки захотят отправиться с нами в новое путешествие, чтобы сделать этот симулятор лучшим.

Напомню, что в разработке проект находится начиная с 2019 года. Тогда игра была представлена на Game Awards. Но, пандемия все планы испортила, и студия до сих пор не может вернуться к стабильной работе.

рекомендации 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке 3080 дешевле 70 тр - цены снова пошли вниз 3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр 3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом 13600K дешевле 30 тр в Регарде 4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60 12900K за 40тр с началом в Ситилинке RTX 4090 за 140 тр в Регарде Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 3060 Ti Gigabyte за 42 тр в Регарде 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке

Отмечу, что ранний доступ не означает, что игра плохая. Зачастую даже в раннем доступе игры выглядят отлично, имеют много механик и позволяют отдохнуть вечерами. Даже в раннем доступе игры могут получать отличные отзывы. Пример тому Bannerlord. Да, механик несколько меньше чем было бы на релизе, но и релиз ждать пришлось бы несколько дольше. А так можно поиграть раньше, и даже принять участие в разработке, предложив идею для реализации. Если бы крупные компании тоже использовали ранний доступ, было бы очень хорошо. Да даже демки иногда являются играбельными, пример тому Total Conflict.