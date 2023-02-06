Нейросети заменят даже судей? А кем работать?

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Издание Vice сообщает, что даже судьи используют нейросеть ChatGPT в свою пользу, чтобы облегчить работу в суде. Судья первого округа Колумбии Хуан Мануэль Падилья Гарсия заявил, что использовал нейросеть ChatGPT в процессе принятия решения по делу в городе Картахена. Такую информацию он также указал в судебном решении, которое было опубликовано 30 января.

Нейросеть оптимизировала процессы изучения информации и считай, приняла решение за судью:

Мы действительно ищем способы оптимизировать нашу работу. Мы хотим уменьшить необходимое время, которое затрачивается на составление судебных решений. В этом нам здорово поможет искусственный интеллект.

Гарсия вел дело медицинской страховой компании и семьи ребенка-аутиста. Причина судебного разбирательства — медицинское страхование ребенка. По всей видимости, Гарсия воспользовался ChatGPT, чтобы принять окончательное решение по делу. Он задавал искусственному интеллекту вопросы, и получал ответы, которые формировали окончательное решение. Чат-бот находил и показывал похожие дела, и Гарсия мог узнать, как к такому делу отнеслись бы другие судьи. Судья также проверял все факты перед принятием решения, ибо ChatGPT еще не идеальная программа, она может совершать множество ошибок, особенно в юридической сфере Колумбии. Как сказал судья, он пожелал ускорить процесс принятия решения за счет искусственного интеллекта, и это у него получилось. Вопрос в том, насколько такое решение справедливое, и зачем тогда нужны судьи? Чтобы сказать, что вы виноваты либо нет? Похоже, пора идти учиться на юриста...

Я конечно не юрист, и не имел дела с судебными делами, но разве такая оптимизация не меняет отношение судьи к делу? Искусственный интеллект дал свой ответ, и он может быть несколько неправильным. Точнее, не подходящим к определенному случаю. В процессе изучения данных дела и других дел судья составляет свое действительно объективное решение. В случае с ChatGPT это мнение, скорее мнение не судьи, а бота. А что если разработчики нейросети начнут пользоваться такими людьми?

Тем временем в США юристы категорически против такого развития событий. Сообщество юристов в Калифорнии выступило против использования чат-ботов в юридической сфере. Искусственный интеллект не должен выступать консультантом по делу.

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По всей видимости, с развитием искусственного интеллекта все сферы попадут под удар. Кто тогда будет работать, и куда вообще можно будет податься - большой вопрос. Если ИИ будет сам себя обслуживать, судить других, производить все необходимое для жизни и изучать космос, то что делать нам? Ах, да, знайте, что ИИ может отобрать у вас медицинскую страховку, или посадить в тюрьму просто потому, что такое мнение сложилось после изучения других дел.