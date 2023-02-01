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В Fortnite появится система розыска и режим от первого лица
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На этой неделе вышло крупное обновление для Fortnite, оно добавило в игру новые файлы для коллаборации с Dragon Ball. И, конечно, новый апдейт традиционно вводит в игру новые файлы, которые намекают на будущие режимы. Датамайнер Hypex покопался в файлах и нашел парочку интересных нововведений. Некая функция "розыск" и режим от первого лица. Было бы неплохо, если бы это была коллаборация со вселенной GTA. Однако в файлах пока что нашли только незначительные детали, которые не позволяют составить полную картину о режиме.

Hypex сказал, что нашел уровни розыска. Вы также можете заплатить 100 золотых и снизить уровень розыска. По всей видимости, данная фича связана с новой главой Fortnite. Вероятно, это означает, что появится новый режим либо новое динамическое взаимодействие на карте. Возможно будут присутствовать другие игроки "полицейские", у которых одна задача — поймать вас и уничтожить любой ценой.

В новом режиме, вероятно, каждый игрок начинает с низким уровнем розыска. По мере выполнения задач, уровень будет повышаться на несколько отметок. С каждым уровнем сложность будет повышаться, а вас будут преследовать полицейские под управлением ИИ либо сами игроки. Похоже, что задачей будет выживание. Чем дольше прожили — тем больше получили. Выжили до конца — победили остальных. Можно будет зарабатывать монеты и откупаться от полиции, снижая уровень розыска и опасность. 

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Вероятно, высокий уровень розыска будет показывать вас остальным игрокам в матче. Учитывая, что уже есть первые постеры, до релиза режима/ивента/функции осталось не так долго. Обычно после утечек проходит несколько недель и создатели сами показывают обновление. По крайней мере так происходит с крупными коллаборациями.

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#fortnite #коллаборация
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