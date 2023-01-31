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Сегодня в Твиттере датамайнер ScriptLeaksR6 сообщил, что Ubisoft переименовала проект Project Orlando, теперь игра называется The Crew Motorfest и это следующая часть одноименной серии. По сообщению Insider Gaming - Motorfest является последней попыткой французской компании восстановить былую популярность франшизы The Crew. В случае провала, серию ждет скоропостижная смерть без должной поддержки со стороны разработчиков. Это подтвердил Ник Бейкер из Xbox Era.
Напомню, что The Crew Motorfest ранее называлась Project Orlando и это было всего лишь очередное масштабное дополнение для второй части. В процессе разработки, команда создателей решила разработать совершенно новую игру с масштабными изменениями в геймплее и механиках. Уже по названию ясно, что разработчики отошли от сугубо автомобильной тематики, и упор здесь будет на мотоспорт.
Insider Gaming сообщает, что были предоставлены изображения, которые показывают некоторую часть игры. На рекламных щитах, в меню, в загрузке и гонках фигурирует слово Motorfest, а также соответсвующий логотип будущего проекта.
Издание сообщает, что игра разрабатывается на новейшем движке Ubisoft, а по изображениям стало ясно, что проект перенесет вас на переработанный остров Оаху, Гавайи. Издание подтвердило, что остров будет значительно переработан, но вы сможете увидеть реальный океан и высокие горы, присущие данной территории. То бишь, реальных зданий, дорог, инфраструктуры и достопримечательностей не будет, у разработчиков нет лицензии на это.
Project Orlando или The Crew Motorfest - масштабный проект от Ubisoft, релиз которого запланирован на 2024 финансовый год. Инсайдер заявил, что проект будет показан в ближайшую неделю/месяц. Разработчики в свою очередь ответили на твит, и сказали, что анонс запланирован на завтра. Покажут трейлер либо проведут прямую трансляцию завтра в 20:00 по МСК.