Как и ожидалось, новый пак дает доступ к уникальным заданиям, внутриигровой валюте и новому герою.

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Коллаборация с Fortnite и Dead Space стартовала. Epic Games официально объявила о новом контенте в Твиттере, как раз скоро стартуют продажи Dead Space Remake. Ожидалось, что коллаборация запланирована на время релиза, но решили все таки выпустить пак заранее.

Главный герой коллаборации — скин Айзека Кларка, очень детализированный сет может стать самым популярным в королевской битве. В этом же наборе можно найти специальную эмоцию, кирку в стиле Dead Space и два рюкзака. Самое ценное в этом наборе не косметика, а эксклюзивные задания, которые позволяют заработать внутриигровую валюту за квесты.

Заплатив 12 долларов вы получите новую косметику и 1500 V-баксов, но если, конечно, выполните все эксклюзивные задания в матчах. Это выгода X2, поскольку вы получаете предметы ценой в 1500 валюты и забираете эти 1500 V-баксов. Специальные задачи доступны сразу после покупки пака в игре, ждать релиза ремейка Dead Space не придется.

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В будущем, возможно, скин вернется в игру в магазин за V-баксы. В конце января, а точнее 26 числа, в магазин также добавят персонажа из испытания The Kid Laroi. Его можно будет заполучить на аккаунт, если вы пропустили событие.