Если при приеме на работу вскроется, что вы любите War Thunder, шансы устроится равны 0,1%.

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War Thunder - теперь известная игра по всему миру, которая даже отнесена к категории риска, при приеме на работу в ВПК США. Прием на работу в военно-промышленный комплекс в целом не отличается от приема на работу в любом другом месте, однако в отличие от других работ, теперь увлечение военными играми может помешать работать. В Raytheon будут проверять биографию, ваше криминальное прошлое, узнавать вашу историю у знакомых, и так далее, а также, вам будет запрещено играть в War Thunder. Любой намек на то, что вы увлекаетесь данным проектом сравним с самоубийством в карьерном плане.

Такое правило было принято после того, как игроки сливали технические секретные документы на форуме проекта, игра просто угрожает безопасности, а все из-за того, что взрослые игроки не понимают секретность военных документов.

На официальном сабреддите War Thunder пользователь Nafuwu рассказал, как его друг устраивался в Raytheon. В общем то, частный детектив проверял человека на честность и обзванивал хороших знакомых. Он задавал различные вопросы: "свергнет ли он правительство" и так далее. Но в конце концов, он спросил, играет ли его друг в War Thunder...

Ребята, мы сделали это. War Thunder официально представляет риск для национальной безопасности.

Похоже, это первая игра, которая угрожает национальной безопасности страны. За последние 11 месяцев, около пяти игроков War Thunder сливали секретные военные документы на форуме. Игроки пытались добиться реализма в игре, и чтобы разработчики корректировали характеристики техники. Конечно, никакого злого умысла не было, просто хотелось сделать реалистичную игру, но разве ради этого стоит сливать чертежи танка? В сеть? Бесплатно?

В 2021 году гражданин Великобритании слил секретные документы танка Challenger 2, а спустя несколько месяцев кто-то сделал то же самое с французским танком Leclerc. Затем в 2022 году один игрок поделился схемами вооружения китайского танкового снаряда, а в начале этой недели два разных игрока поделились документами по американским истребителям F-16 и F-15E и ракете класса "воздух-воздух" AMRAAM. Игроки хотели добиться реализма в игре, изменения характеристик, аргументировали свое мнение, так сказать, но, сами разработчики говорили, что игра не предназначена для полного реализма в плане характеристик военной техники.

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Учитывая какая ситуация сейчас в мире, сливать чертежи основной боевой техники НАТО не лучшее решение, для НАТО и национальной безопасности.