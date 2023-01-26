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Съемки MrBeast были прерваны президентом США
Популярность не всегда позволяет делать все что угодно, и когда угодно.
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Самый популярный западный контент-мейкер на YouTube MrBeast снимал видео, но не смог завершить съемки, поскольку сам президент США Джо Байден помешал этому. Странный поворот событий не позволил ролику выйти заранее, а сама ситуация выглядит несколько иронично.

Контент-мейкер MrBeast написал в Твиттере, что планировал снимать ролик со своим дирижаблем в аэропорте, однако президент США прилетел в аэропорт, и секретная служба посадила все, что может летать на землю, даже дирижабль.

Теперь у меня нет дирижабля, когда он мне нужен. Почему жизнь так трудна.

Вот так президент США разрушил планы контент-мейкера, а все это иронично потому, что MrBeast предлагал баллотироваться в президенты страны. В шутку контент-мейкер сказал, что его жизнь трудна, и по сей день он не говорит, что произошло с его дирижаблем дальше. Дала ли секретная служба ему доступ к своему дорогущему аппарату, или нет.

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Очевидно, контент-мейкер подготовил масштабный ролик, который вновь побьет рекорды на YouTube, просто потому, что его съемка была прервана президентом, а если тот еще и попал в кадры (а MrBeast часто добавляет в видеоряд курьезные моменты), то это точно тренды площадки.

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#сша #mrbeast
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