Правда на китайские проекты это не распространяется.

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Игровое казино, или если говорить проще — лутбоксы, серая монетизация и рулетки, в современных проектах это уже норма, которая принята игровым сообществом как должное, но это не должное, и Европа хочет это донести до разработчиков и геймеров. Европейский парламент подавляющим большинством голосов проголосовал за принятие отчета, который обязует Европейскую комиссию установить новые стандартизированные правила. Данные правила направлены на защиту геймеров от различных неприятных вещей, например от лутбоксов и рулеток.

Доклад, возглавляемый евродепутатом Адрианой Мальдонадо Лопес, был принят 577 голосами "за" и 56 "против". В данном докладе можно найти 16 рекомендаций. Они описывают действия, которые необходимо предпринять для защиты геймеров, в том числе несовершеннолетних игроков. В нем четко описано, какой контент не должен появляться в новых проектах.

Например, было предложено закрепить в законодательстве ЕС систему Pan European Game Information (PEGI) и обязать всех стран-участниц союза принять ее за основу своего законодательства. В данный момент система работает в 38 странах, но даже в таком случае она не является обязательным юридическим требованием — это нужно исправлять.

От комиссии также требуют удостовериться, достаточно ли существующих законов для защиты геймеров от агрессивной монетизации: лутбоксы, рулетки, скрытые испытания с донатом и так далее. Некоторая часть внутриигровых покупок также подпадает в эту категорию. Комиссию просят проанализировать продажи лутбоксов в нынешнее время и предпринять необходимые шаги для выработки общего европейского подхода к лутбоксам для защиты европейских геймеров, в том числе несовершеннолетних.

В докладе упоминается и известная всеми система гринда, которая обязует игроков сидеть днями напролет в игре ради чего-либо, эксклюзивной награды например.

Нам необходимо помнить, что данная индустрия имеет социальные риски, например влияние игр на психическое здоровье, в особенности на молодых геймеров. Нам нужно гарантировать защиту жителей от мошенничества и уделить особое внимание несовершеннолетним.

Лутбоксы уже давно были раскритикованы геймерами и законодателями. В некоторых странах такие проекты уже не допускаются к продаже, но многие все еще оставляют их в серой зоне, разрешая нагло обманывать игроков и высасывать с них средства (включая несовершеннолетних). Европейские законы о защите прав потребителей являются обширными и гибкими, чтобы охватить и наказать практику, которая вводит игроков в заблуждение (то бишь агрессивная монетизация, как у китайцев).

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Но в докладе также не забыли упомянуть, что игры несут за собой ценность для образования и психического здоровья. Было предложено создать новую ежегодную европейскую премию в области онлайн-игр (живых сервисов, похоже). Но, на китайцев такие правила не повлияют, так что большинство проектов останутся донатными и с лутбоксами, свыкайтесь.