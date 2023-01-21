Затишье кончилось, разработчики вновь работают над новым контентом.

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MultiVersus продолжит развиваться, никакой смерти у проекта не предвидится. По случаю лунного Нового года, разработчики введут несколько косметических бандлов и переделают некоторые локации, все ради года кролика.

Напоминаю, что относительно недавно было этакое затишье в игре, когда разработчики не выпускали обновления, также не выпускали заявлений и было просто тихо. Игра работала, но контента не было. Недавно разработчики заявляли, что игроков ждут хорошие новости, и похоже, они наконец появились. Последнее обновление вышедшее в декабре принесло нового героя и карту под Новый год, хотя ранее обновления выходили чаще, и были больше.

Однако пару дней назад вышел новый патч для MultiVersus, без каких-либо объявлений разработчики радуют сообщество. Создатели переработали несколько локаций, переставив в них детали. Также был значительно изменен баланс персонажей и исправлены общие ошибки после выхода декабрьского апдейта. Локация Treefort была адаптирована под бои 2 на 2, ее уменьшили, она лишилась некоторых платформ. Новый апдейт также включает и новое событие, приуроченное к празднованию лунного Нового года.

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В течение 14 дней вы сможете выполнять специальные задания и получать тематические награды: рамки профиля, баннеры, скины и эффекты. Также имеются награды за вход, просто заходите в игру и забираете подарки. Совсем скоро, разработчики анонсируют нового героя, по слухам, это может быть Джокер. Вероятно, после обновления в файлы внесли изменения, и датамайнеры смогут найти интересную информацию по поводу новых карт и героев 2023 года.