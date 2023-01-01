Новых апдейтов уже не было целый месяц, хотя ранее контент выпускали каждую неделю.

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Неприятные периоды бывают у всех разработчиков, но некоторые продолжают делиться информацией по разработке контента, а другие, уходят и в их социальных сетях становится тихо, так произошло и с разработчиками MultiVersus, создатели которого молчали почти месяц, и сегодня, наконец, проснулись и поведали радостную новость. Теперь мы знаем, чего ждать дальше в этой игре, и когда выйдет новый контент.

Напомню, что с момента релиза в MultiVersus довольно часто добавляли новый контент, у разработчиков был план, которого они строго придерживались, и это работало: несколько персонажей каждые две-три недели, бывали функции или режимы, и даже ивенты. Последний контентный апдейт вышел в конце прошлого месяца, кроме ивента "Зима" и этапа про Игру Престолов ничего не появилось, а разработчики молчали про нововведения вплоть до сегодняшнего дня.

Отмечу, что до сих пор не выложена дорожная карта второго сезона, разработчики так и не выложили ее в декабре. В настоящее время разработчики активно работают над новым функционалом, об этом сообщил главный директор проекта в Twitter, уже "скоро" компания поделится радостной информацией с фанатами.

Работа идет полным ходом. Мы надеемся, что скоро сможем поделиться новостями;

Директор также ответил любознательному пользователю на вопрос что будет дальше с игрой, в конце ответа было оставлено эмодзи с молитвой. Похоже, надеяться на релиз нового персонажа, ивента или события в текущем году не приходится, придется подождать до нового апдейта несколько дополнительных недель. Вероятно, у создателей непредвиденные проблемы.

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Что касается нового контента, то скрывать тут разработчикам нечего, датамайнеры и инсайдеры уже сделали дело за создателей. В новом году нас ждет персонаж Джокер, вкупе с ним добавят новые скины, эффекты, голоса и уникальные действия для героев. Такую информацию удалось вытащить из файлов игры после последнего зимнего обновления. Также известно, что в проект введут героя Битлджус и Злую Ведьму Запада. Сейчас датамайнеры смогли найти отрывки озвучки этих героев, сообщество предполагает, что они будут введены во втором сезоне, вероятно, спустя некоторое время после релиза основного контента в боевом пропуске, в общем, также как это происходило с другими героями в первом сезоне, каждые две недели к ротации присоединялся новый герой.