Том Хендерсон, наверное, не ошибается, но доживет ли компания?

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Франшиза Ghost Recon была довольно популярной лет десять назад, но в последнее время, как и все игры от Ubisoft, серия ухудшается, предлагая самые странные механики и геймплей. Breakpoint, вышедший в 2019 году, фанатов не удивил, скорее расстроил, поскольку разработчики пошли ближе к RPG механикам, а не традиционной формуле Ghost Recon. Вскоре после релиза стало ясно: игра вышла не очень, качество посредственное, и ошибок много, собственно, как и нестандартных плохих решений.

Далее Ubisoft заставила разработчиков возвращаться к традиционной формуле Ghost Recon. Для этого создатели возвращали фирменные фишки, добавляя различные игровые режимы и механики, например Immersive Mode и AI-напарники. Но, чтобы спасти шутер, этого оказалось недостаточно, игроки все равно не видели и не чувствовали былую атмосферу тактического шутера, корабль уплыл далеко-далеко.

В апреле прошлого года Ubisoft официально прекратила поддержку Breakpoint, и заявила: по отзывам создатели решат, работать над новой частью шутера, или забыть про серию навсегда. Всего через три месяца появились новости, что был отменен спин-офф в стиле Battle Royale Ghost Recon: Frontline. Причина: негативные оценки игроков и беды с бюджетом в компании.

Что будет с франшизой дальше? Похоже, что разработчики все таки решили дать еще один шанс шутеру и выпустят новую часть в 2025 году. Об этом заявил надежный инсайдер Том Хендерсон. Сегодня он сказал, что проект выйдет ближе к 2025 году. Это в целом нормальные сроки, если помнить про проблемы в компании, главное, чтобы переносов не было, как это происходит с Skull and Bones (сколько их там уже было, десять?). Инсайдер не сказал, какой год имеется в виду, однако если это финансовый год, то проект выйдет до марта 2025 года. Если, конечно, разработчики не будут задерживаться и переносить проект, или если компания не закроется, а сейчас мы наблюдаем совершенно иную картину: компания терпит поражение за поражением, закрывая неанонсированные игры и перенося бедную Skull and Bones теряя ценность акций.

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Что же разработчики готовят еще, кроме Assasin`s Creed Mirage и Skull and Bones в следующем году? По мнению инсайдера, это точно не Ghost Recon, может это возрождение Splinter Cell? Утечки уже были, как-никак.