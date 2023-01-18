Хотя, проект определенно на ранней стадии разработки.

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Джез Корден из Windows Central недавно опубликовал в твиттере пост, где попросил создать продолжение Quantum Break. Игра 2016 года получила настолько хорошие отзывы и запомнилась сообществу, что многие желают окунуться в историю от Remedy повторно: обладать способностью манипулировать временем очень круто, видимо, и Джез с этим согласился, попросив вернуть игру к жизни.

Твит Кордена, впрочем, как и всегда стал популярным в социальной сети, многие начали оставлять комментарии, включая Шона Эшмора, актер даже упомянул Xbox в своем твите.

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В данный момент Remedy работает над Alan Wake 2, и другими играми в подобной стилистике, и вероятно времени у компании на работу над сиквелом Quantum Break сейчас нет, но спрос на сам проект очень высок, фанаты хотят продолжения. Тем не менее ждать анонса в ближайшем будущем не стоит, поскольку никаких сливов или новостей от инсайдеров пока что не поступало. Хотелки Джеза и актеров это хорошо, но история игровой индустрии показывает: правят релизами деньги, а не желание популярных людей или фанатов, так было всегда и будет, так что, да, пока что ждем несколько релизов от Remedy, а там и за Quantum можно будет говорить и ожидать сиквела. Подождем хотя бы до первого слива от инсайдеров.