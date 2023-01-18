2023 год в игровой индустрии отличаться от прошлого не будет - переносы, переносы и еще раз переносы.

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2023 год не станет лечащим для игровой индустрии от проблемы частых "переносов" - игры все также будут переносить на другую дату, первые разработчики осмелившиеся сказать об этом, это создатели Black Myth: Wukong. Теперь официально проект на Unreal Engine 5 - первая игра 2023 года, которая была перенесена на следующий год в 2023. Остается надеяться, что такая череда переносов и проблем не повлияет на других разработчиков, ибо текущий год довольно насыщенный на релизы.

В любом случае недавно разработчик Black Myth: Wukong из студии Game Science выложил короткометражный фильм на 2 минуты в честь китайского Нового года. В самом конце ролика можно обнаружить, что релиз уже намечен на лето 2024 года. Неожиданно, да?

Напомню, впервые Black Myth: Wukong была представлена еще в августе 2020 года, тогда студия показала нам геймплейный пре-альфа ролик: зрители были удивлены графической составляющей и особым динамичным геймплеем. Напомню, что проект основан на китайском романе "Путешествие на Запад", и данный проект не единственная адаптация в игровой форме. Enslaved: Odyssey to the West вышедшая в 2009 году тоже передавала смысл романа, но графика в проекте 2024 года получше.

Вы будете управлять мифическим персонажем Вуконгом, геймплей похож на Souls и других представителей жанра. В опубликованных роликах разработчики уже показали некоторые возможности героя: вы сможете превращаться в огромного монстра, или например взять управление над летающим насекомым для исследования окружающего мира с высоты.

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Проект планируется выпустить на ПК и актуальных консолях, то бишь на PlayStation 5 и Xbox Series, хотя также есть вероятность релиза на облачных платформах. Подтверждено, что имеется трассировка лучей и DLSS 3 благодаря партнерству создателей с NVIDIA. Игра предназначена для одиночного прохождения, дополнений не ожидается, как и внутриигровых покупок, однако создатели могут и ввести их на последнем этапе разработки — обещание есть, но не всегда обещание данное на ранней стадии разработки соблюдается в итоге, да и заработать разработчикам тоже надо. Вероятно, будет кооператив, но чуть позже, как минимум в студии есть специалисты по такому режиму.