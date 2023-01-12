Apple собирается развивать свои технологии, сколько уже можно делать одно и тоже, верно?

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Забегать вперед, конечно, не нужно, но раз появилась информация, почему не поговорить на эту тему. Так уж получилось, что еще не вышел Iphone 15, как слухи про Iphone 16 уже идут. 2024 год станет этаким технологическим прорывом для американской Apple, поскольку мы наконец-то увидим реальные изменения в их телефонах — по словам The Elec, Face ID будет внедрена под экран в премиальных версиях Iphone 16. То бишь для Iphone 16 Pro и Iphone 16 Ultra (Pro Max). Изменение повлияет не только на дизайн, но и на скорость работы функции, на качество дисплея, на автономность и многое другое, так что давайте разбираться с этим новшеством.

Важно отметить: премиальные версии Iphone не потеряют вырез по центру экрана, он будет использоваться для фронтальной камеры, а вот компоненты Face ID все таки скроют. Ожидается, что при установке компонентов под экран возникнут некоторые производственные трудности. Именно потому производителям требуется так много времени для развития технологий под экраном, это просто-напросто сложно реализовать, на бумаге легче. Как считает The Elec, в 2024 году Iphone тоже обновится, но поведение Face ID несколько поменяется.

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Если Apple успешно реализует технологию, то в будущем удастся увеличить общее соотношение экрана к корпусу, а это еще более большой экран и более маленькие рамки, а вместе с тем это и погружение в удивительный мир смартфона. Поскольку технология не готова, в Iphone 15 Pro она не появится. Кроме того, под экраном качество изображения ухудшается, что в целом логично, не правда ли? В таком случае может замедлиться распознавание лица, но если получится решить и эту проблему, то в конечном итоге мы дойдем до того, что Iphone будет телефоном без назойливых фронталок, сканеров и подбородков — чистейший экран и маленькие рамки. Учитывая, что на данный момент это только слух, и по слухам все это только тестируется, ждать технологию нам еще как минимум год, а может и того больше, целых два до Iphone 17 Pro. Что будет с базовой моделью вообще не понятно, если туда эту технологию не завезут, то такой смартфон точно может отправиться на покой. Также не исключаем, что компания может столкнуться с новыми проблемами при разработке технологии, и это перенесет весь релиз новшества на несколько лет.