Учитывая конкуренцию в Китае, Tesla будет сложно...

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Большие скидки это всегда радость для покупателей, поскольку можно сэкономить неплохую сумму и получить желаемое. Но когда скидки появились после того, как вы купили автомобиль, скидка приносит лишь разочарование "ну почему я не купил автомобиль позже". Вообще это не вина автопроизводителя, в других странах бы спокойно приняли мысль, что пропустили выгодное предложение, но только не в Китае. Китайцы решились протестовать против такого развития событий, сотни владельцев Tesla пошли и показали, как недовольны новыми скидками.

Reuters посчитала, примерно 200 человек купивших недавно Model 3 или Model Y, пришли в центр доставки Tesla в Шанхае, чтобы пожаловаться, что они переплатили за свои автомобили. По их мнению, виновата компания в том, что не объявила о скидках заранее, они начались в прошлую пятницу если что. Последние скидки были приурочены к тому, чтобы увеличить продажи электромобилей по миру перед концом года, отчетность должна быть положительная как-никак, и это вторая крупная скидка за последние 3 месяца. Ибо декабрь у Tesla выдался не лучшим месяцем четвертого квартала, там и проблемы с логистикой, и вялые продажи, вот Илон и решил скидочки то принять.

Один из протестующих заявил Reuters: "Возможно, это нормальная бизнес-практика, но это не то, как должно себя вести популярное предприятие". В итоге полиция помогла мирно поговорить недовольным с представителями Tesla, те в свою очередь написали, что хотят увидеть в качестве компенсации: по их мнению им должны финансовую компенсацию и извинения. Ну то бишь получить скидку они все таки хотят.

Вообще недовольных владельцев Tesla видели во многих дилерских центрах по всей стране, некоторые из протестующих были запечатлены с криками "Верните наши деньги, верните наши автомобили". Так, а кто забирал то? Неужто Tesla?

По всей видимости, недовольные своего не добьются, поскольку Tesla не пойдет на финансовые компенсации. Протестующие в дилерских центрах, это конечно неприятно, но они сами сдадутся спустя некоторое время. Представитель Tesla China пообщался с Reuters, и заявил, что компания не собирается выплачивать денежные средства покупателям, которые купили автомобиль до объявления акции на электромобиль.

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Кстати, Китай — самый большой рынок для Tesla, на него приходится около трети мировых продаж компании. В стране также расположены заводы Tesla, и они, как немудрено, самые прибыльные из всех остальных. Учитывая, что конкуренция на рынке Китая стремительно растет, автопроизводители учатся на ошибках, а китайцы не доверяют Tesla, не пора ли Tesla пойти на встречный шаг и выплатить компенсацию, чтобы оставить покупателей лояльными к себе? А то, так и до перемана со стороны конкурентов не далеко, а там и падение продаж, и акций, и все что только можно.