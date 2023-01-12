Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
GrozaX За пост начислено вознаграждение
Владельцы Tesla в Китае выражают недовольство из-за начавшихся скидок
Учитывая конкуренцию в Китае, Tesla будет сложно...
рекомендации
-20% на RTX 4070 Ti - скидки начались
3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
MSI 3050 за 27 тр в Ситилинке

реклама

Большие скидки это всегда радость для покупателей, поскольку можно сэкономить неплохую сумму и получить желаемое. Но когда скидки появились после того, как вы купили автомобиль, скидка приносит лишь разочарование "ну почему я не купил автомобиль позже". Вообще это не вина автопроизводителя, в других странах бы спокойно приняли мысль, что пропустили выгодное предложение, но только не в Китае. Китайцы решились протестовать против такого развития событий, сотни владельцев Tesla пошли и показали, как недовольны новыми скидками.

Reuters посчитала, примерно 200 человек купивших недавно Model 3 или Model Y, пришли в центр доставки Tesla в Шанхае, чтобы пожаловаться, что они переплатили за свои автомобили. По их мнению, виновата компания в том, что не объявила о скидках заранее, они начались в прошлую пятницу если что. Последние скидки были приурочены к тому, чтобы увеличить продажи электромобилей по миру перед концом года, отчетность должна быть положительная как-никак, и это вторая крупная скидка за последние 3 месяца. Ибо декабрь у Tesla выдался не лучшим месяцем четвертого квартала, там и проблемы с логистикой, и вялые продажи, вот Илон и решил скидочки то принять.

Один из протестующих заявил Reuters: "Возможно, это нормальная бизнес-практика, но это не то, как должно себя вести популярное предприятие". В итоге полиция помогла мирно поговорить недовольным с представителями Tesla, те в свою очередь написали, что хотят увидеть в качестве компенсации: по их мнению им должны финансовую компенсацию и извинения. Ну то бишь получить скидку они все таки хотят.

Вообще недовольных владельцев Tesla видели во многих дилерских центрах по всей стране, некоторые из протестующих были запечатлены с криками "Верните наши деньги, верните наши автомобили". Так, а кто забирал то? Неужто Tesla?

По всей видимости, недовольные своего не добьются, поскольку Tesla не пойдет на финансовые компенсации. Протестующие в дилерских центрах, это конечно неприятно, но они сами сдадутся спустя некоторое время. Представитель Tesla China пообщался с Reuters, и заявил, что компания не собирается выплачивать денежные средства покупателям, которые купили автомобиль до объявления акции на электромобиль.

рекомендации
3060 дешевле 30тр в Ситилинке
3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде
10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр
3070 дешевле 50 тр в Ситилинке
13700K дешевле 40 тр в Регарде
4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60
RTX 4090 за 140 тр в Регарде
13600K дешевле 30 тр в Регарде
RTX 3070 Ti за 56 тр в Ситилинке
3080 дешевле 80 тр в Регарде
RTX 4080 за 100 тр в Ситилинке
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
3060 Ti Gigabyte Gaming за 43 тр
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
-7% на 4080 Gigabyte Gaming

Кстати, Китай — самый большой рынок для Tesla, на него приходится около трети мировых продаж компании. В стране также расположены заводы Tesla, и они, как немудрено, самые прибыльные из всех остальных. Учитывая, что конкуренция на рынке Китая стремительно растет, автопроизводители учатся на ошибках, а китайцы не доверяют Tesla, не пора ли Tesla пойти на встречный шаг и выплатить компенсацию, чтобы оставить покупателей лояльными к себе? А то, так и до перемана со стороны конкурентов не далеко, а там и падение продаж, и акций, и все что только можно.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#китай #tesla #скидки #илон маск
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Маск заявил, что Starship может отправиться в орбитальный полет в феврале
В США Tesla упала в бассейн после того, как водитель перепутал педали и проломил стену дома
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В США верят в то, что Россия из-за санкций не сможет развивать проект перспективного истребителя Су-75 Checkmate
60
В Турции объяснили, почему страна перестала поставлять «Байрактары» на Украину
11
По итогу анализа первых обзоров RTX 4070 Ti назвали хорошим, но дорогим выбором для игр в WQHD
4
Владельцы видеокарт сталкиваются с отказом в гарантийном обслуживании, причина — виноваты сами
99
Steam достиг рубежа в 10 миллионов одновременно активных игроков
+
Модернизированные ударные вертолёты Ка-52М уже применяются в зоне СВО
+
90-ваттный Ryzen 7600 без приставки "X" за 229$ обгоняет в играх 334-ваттный Core i9-13900K за 589$
29
В крупных магазинах с полок начали исчезать RTX 3080, RTX 3090 и RTX 3090 Ti
17
Биткоин находится в шаге от ралли быков – когда криптовалюта подорожает до 100 000 долларов
3
Почему в 2023 году стоит собрать ПК на базе процессоров Intel, и какие камни купить здесь и сейчас
9
Курс американского доллара на Aliexpress снизился до 73 рублей
4
Ученые выяснили, почему древние римские постройки сохранились до наших дней
2
Аналитик смог вычислить верхний порог «справедливой» цены за 4070 Ti
13
Почему SSD под PCIe 5.0 не будут популярны, и что купить, если вам нужен скоростной накопитель
7
Техноблогер аргументированно доказал и показал, как гравитация выводит из строя PlayStation 5
4
Польша передаст Украине роту «Леопардов»
69
Выяснилось, как личные фото тестировщика робота-пылесоса попали в социальные сети
+
Цены на неон в мире резко обвалились – полупроводниковый газ из РФ может оказаться никому не нужен
11
RTX 4070: коробка, характеристики и рекомендованная стоимость
9
Пиар «Байрактаров» принес производителю $1,2 млрд выручки в 2022 году
4

Популярные статьи

Почему самолёт 5-го поколения Су-75 Checkmate оказался неинтересен потенциальным покупателям
32
Скоро Challenger 2 появится в войсках ВСУ, в чем хорош и в чем плох основной британский танк
60
16 или 32 ГБ — сколько памяти нужно в игровом компьютере в 2023 году
181
Как получить лицензионную Windows 10 бесплатно - разбираю несколько вариантов
53
Кулеры, которые нам запомнились - для видеокарт и процессоров
91
Эксперты из США рассказали о битве за Тайвань – почему Китай проиграет, а армия РФ не придёт
31
Обзор и тестирование процессорного кулера Deepcool AG400 LED
32
Как конфликт между Россией и Украиной заставил переосмыслить роль кибер-операций
48
Ryse: Son of Rome - Древний Рим на движке CryEngine
3
Чимбальбом - 3: Блинчики, солнечная панель и электроника с молодым петухом в конце
21

Сейчас обсуждают

Артём Николаев
10:09
А если не делать новогодний стол, хватит не только на мусор)
Покупаем игровую видеокарту на сдачу с рождественского стола – геймерские модели от 10 000р
Artur Kozlov
10:08
А разве блока по фпс нету иногда он бывает
Новая видеокарта от Intel за 10 тысяч рублей тянет Cyberpunk 2077 с "лучами" и высоким фреймрейтом
Берия
10:08
У тебя с головой проблемы, а не у человека со знанием английского
Республиканцы избрали главами комитетов конгресса США лояльных к Украине политиков
Anti-Vatnik
10:06
годная игруха была в свое время
Ryse: Son of Rome - Древний Рим на движке CryEngine
Chimbal
10:06
Я смотрю ты уже сходил туда, и судя по твоей злобной агресси тебе явно не понравилось...
Чимбальбом - 3: Блинчики, солнечная панель и электроника с молодым петухом в конце
Anti-Vatnik
10:04
тех же орков уже замещают жителями Африки
Один из потерявшихся британских "волонтеров" были найден погибшим и с оружием в руках
Anti-Vatnik
10:02
победа Украины также реальна, как и поражение рашки
Республиканцы избрали главами комитетов конгресса США лояльных к Украине политиков
Project_Raiden
10:02
автор еще не отошел после новогодних праздников +)
Покупаем игровую видеокарту на сдачу с рождественского стола – геймерские модели от 10 000р
Anti-Vatnik
10:00
сатанисты, да и педофилы в РПЦ засели Вооот. Ни войны, ни катаклизмы, ни раскол мира не могут отвлечь православных попов от любимого дела. В связи с войной я забросил тему «поповской педофилии», но с...
Республиканцы избрали главами комитетов конгресса США лояльных к Украине политиков
3000kyky Sakh
09:59
В состав военной амуниции входит и электронная техника. Средства связи, навигации, ночного видения, управления дронами...
Один из потерявшихся британских "волонтеров" были найден погибшим и с оружием в руках
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем