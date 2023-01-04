Компания не смогла поставить то количество автомобилей, которая хотела сама и Уолл-стрит.

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Акции Tesla Inc. вновь пошли вниз, упали они более чем на 14% после того, как автопроизводитель отчитался о поставках за 2022 год. Так вышло, что, компания не смогла поставить нужное количество автомобилей, цель не была побита, хотя и нынешний год стал рекордом для компании. Несмотря на различные акции для покупателей, выполнить цель не получилось, и серьезно на это повлияла нарушенная логистика в декабре.

Вчера компания сообщила, что за последние три месяца она смогла поставить клиентам 405 тысяч автомобилей, что несколько ниже прогноза аналитиков: 420 тысяч. Этот показатель стал рекордным для компании, однако цель по росту на 50% так и не была достигнута, даже после открытия новых заводов для производства электромобилей. Это также третий квартал, когда поставки не соответствуют ожиданиям компании. Как итог акции компании Tesla вновь пошли вниз. В результате чего средний 12-месячный прогноз по акциям Tesla стал самым низким с октября 2021 года. А JPMorgan Chase & Co. и вовсе заявил, что Tesla больше никогда не достигнет своей цели по росту продаж на 50%.

JPMorgan Chase & Co - американский инвестиционный банк и холдинговая компания по оказанию финансовых услуг из Нью-Йорка;

Наше предположение заключается в том, что ежегодный рост, скорее всего, будет снижаться с каждым годом. - Аналитик Райан Бринкман;

Падение акций компании до 105,60 долларов 3 января вечером — самое резкое падение с сентября 2020 года, и происходит оно на фоне провального 2022 года для акций Tesla. Напоминаю, в декабре акции Tesla также пошли вниз, и упали на целых 37%, а завершить год компания решила и вовсе рекордным падением на 65%.

Илон назвал год "эпическим" для компании. После этого принялись меры для того, чтобы продавать больше автомобилей, были снижены цены и производство автомобилей в Китае, а затем также были предложены скидки в размере 7 тысяч долларов для покупателей в США.

Отмечу, что за 2022 год Tesla увеличила поставки на 40% и поставила 1,31 миллиона автомобилей, что является рекордом, но сама компания ожидала увеличения на 50% и поставки 1,37 миллиона автомобилей. При этом в четвертом квартале компания произвела больше автомобилей, чем смогла поставить.





Илон предоставил максимальную скидку, которую только мог по законам США. Сама компания потерпела неудачу и в этом нелегком деле, Налоговая служба опубликовала список электрических и гибридных автомобилей, которые имеют право на федеральные налоговые льготы, и там некоторые модели Tesla определили довольно странно. Потому некоторые модели Tesla не соответствуют требованиям закона, они либо слишком дороги, либо собраны не по требованиям. Компания может рассчитывать на то, что удастся пройти проверку для Model Y.

Сам Илон Маск несогласен со списком, составленным налоговой службой. Маск задался вопросом, не наказывают ли компанию за то, что она сделала Model Y слишком массово-эффективной. Отмечу, что США это основной рынок для компании, а большинство продаж приходятся на бюджетные модели Model 3 и Model Y.

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В целом, компания и сфокусировалась на расширении производства данных моделей, в первой половине прошлого года начались поставки Model Y с новейших заводов в Остине и Берлине. Уже 1 марта компания обсудит долгосрочные планы расширения, определит капитал для производства автомобилей, и вероятно, покажет развитие электромобилей.