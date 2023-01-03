Компания бьет рекорды, но недовольна...

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Вчера компания Tesla опубликовала данные по поставкам за 2022 год, за год ей удалось поставить 1,31 миллиона электромобилей, что кстати, рекорд для автопроизводителя, и что на 40% больше, чем удалось поставить год назад. Однако это несколько не соответствует собственным ожиданиям компании и ожиданиям Уолл-стрит. Под руководством Илона Маска, у Tesla есть цель повышать свои поставки в среднем на 50% в год, а тут, всего 40% - недобор.

Также компания Tesla регулярно напоминает, что цель поставок может немного меняться в зависимости от событий в мире, например, какой-нибудь Covid-19 - это серьезная проблема. Руководители компании отметили, значительные проблемы были созданы из-за Covid в Китае, а также из-за проблем с цепочкой поставок. Как итог, в 2022 году само производство было немного меньшим, ибо даже некоторые заводы в Китае были закрыты из-за Covid-19.

Финансовый директор компании заявил, что Tesla не сможет в итоге достичь цели к концу года, ибо в четвертом квартале удалось поставить лишь 405 тысяч автомобилей, тогда как ожидалось поставить 427 тысяч автомобилей. Чтобы увеличить продажи до конца года, возможным покупателям были предложены различные скидки, что в долгосрочной перспективе было выгодно для покупателей.

В электронном письме, разосланном сотрудникам компании на прошлой неделе, Илон попросил "добровольно" помочь доставить как можно больше автомобилей клиентам до конца года, то бишь до полуночи 31 декабря. Такое письмо попало в CNBC. Как видно, идея не увенчалась успехом, хотя и у компании рекорд, наоборот пора радоваться.

Кстати, годом ранее, в четвертом квартале компания сумела поставить лишь 308 тысяч автомобилей. По данным компании, большинство моделей поставленные в 2022 году это Model 3 и Model Y. По данным, данные модели были поставлены 388 тысячам клиентам, тогда как более дорогие модели Tesla Model S и Model X были поставлены только 18 тысячам человек.

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Компания, вероятно, могла бы достичь цели поставленной Илоном, если бы не проблемы с логистикой в конце 2022 года, а также, если бы Илон попридержал свою покупку социальной сети Twitter, которая сильно понизила стоимость акций Tesla, после продажи их части бизнесменом. В декабре акции Tesla упали на 33%. Полные данные по четвертому кварталу будут опубликованы 25 января. Следующая ежегодная презентация компании состоится 1 марта.