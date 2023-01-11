Перед релизом разработчики хотят убедиться в работоспособности проекта.

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До релиза крупной стратегии в реальном времени Company of Heroes 3 остается подождать несколько недель, однако разработчики уже дают шанс попробовать игру до официального релиза. Relic Entertainment на этой неделе проведет тестирование стратегии, в которое попасть может каждый, но только после соответствующей регистрации. Уже 11 января можно будет загрузить игру в Steam, войти, и тестировать мультиплеер, вероятно, даже будет возможность поиграть с друзьями. Отмечу, что тестирование доступно для абсолютно всех игроков бесплатно, все что нужно, это только пройти регистрацию в магазине.

Чтобы попасть на тестирование, необходимо перейти на страничку стратегии в Steam, под предварительной покупкой вы обнаружите плашку с возможностью присоединиться к тестированию. Запрашиваете доступ, и дают его вам мгновенно, впрочем, как и во всех Playtest в Steam. Далее все, как всегда — загружаете игру и играете.

После регистрации вы либо получите предложение загрузить игру сразу, либо вам придет уведомление, что загрузка доступна, зависит от того, в какой день вы пройдете регистрацию. Весь контент тестирования нам конечно не раскрыли, разработчики обещают рассказать о наполнении теста ближе к запуску, то бишь ближе к утру первая информация может появиться. Следить за разработчиками лучше всего на страничке Twitter.

Company of Heroes 3 выйдет на ПК 23 февраля. Консольные версии тоже будут, но позднее, вероятно, летом или даже осенью. Старого поколения не будет, только PlayStation 5 и Xbox Series. Ценник, может быть даже выше, будьте готовы к этому.

Ну и не могу забыть отметить, что в РФ приобрести проект не представляется возможным, тут, как всегда, придется искать обходной метод: либо вы покупаете у сторонних продавцов, либо ищите возможность поменять регион аккаунта. Совет — не ставьте Турцию либо Аргентину, там игры уже давно не такие выгодные для покупки, а зачастую даже дороже чем в большинстве регионах СНГ. Вот вам для сравнения табличка с ценами в самых популярных регионах с переводом в рубль:

Казахстан Турция Аргентина Евро США Украина 3000 рублей 2950 рублей 2680 рублей 4472 рубля 4165 рублей 2656 рублей

рекомендации 3060 дешевле 30тр в Ситилинке 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке 3070 Gainward Phoenix за 45 тр в Регарде 4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде RTX 3070 Ti за 56 тр в Ситилинке 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом 15000р скидка на 4090 MSI Gaming 3060 Ti Gigabyte Gaming за 43 тр Компьютеры от 10 тр в Ситилинке -7% на 4080 Gigabyte Gaming

Ладно, все таки с этой игрой турецкий аккаунт все еще работает хорошо. Самый выгодный регион для покупки Колумбия - 2626 рублей.