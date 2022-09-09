Имеет место и новая система, и старая "линейная" история.

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Разработчики стратегии в реальном времени Company of Heroes 3 продолжают рассказывать про нововведения в игре, сегодня создатели затронули тему сюжетных кампаний, и новой системы во франшизе. Также был выпущен ролик, который наглядно демонстрирует изменения.

Сюжетная кампания состоит из двух этапов: операция союзников в Италии, и битва в Африке за Ось. К сожалению, но в кампании за Ось история будет полностью линейной, и повлиять на историю не представляется возможным, в отличие от итальянской кампании.

В итальянской операции игроки смогут самостоятельно выбирать миссии на открытой карте, и принимать решения, которые в долгосрочной перспективе поменяют общую сюжетную историю. Игрок сможет использовать силы сопротивления, собирать ресурсы и управлять атакой прямо на карте.

Вторая кампания за Ось в северной Африке будет несколько меньше, и не такой интересной. В целом это просто линейная битва, которая требует лишь победы в баталиях, как это было в прошлых частях стратегии. Никаких новых систем и карты мира.

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