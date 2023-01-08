Взял телефон, а он сломался без падений...





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Нередко у новых смартфонов находят множество проблем, как в техническом плане, так и в плане качества сборки, покупать первую партию до обзоров блогеров и тестов всегда риск, что в полной мере ощутили пользователи новенького Google Pixel 7, который вышел на рынок в октябре прошлого года. Причем проблема также проявляется и на Pro версии, так что в этом случае даже переплата не поможет от "окирпичивания камеры". В сегодняшней истории главным героем выступил Google Pixel 7, у которого трескается стекло задней камеры по неведомой причине. Никаких падений и испытаний для телефонов устроено не было, если что.

В идеале для Google, можно было бы списать эту проблему на отсутствие должной защиты, но даже пользователи с чехлом жалуются на осыпанное стекло, дело не в защите или падениях. Стоит отметить, что профессиональная версия в этом плане младшей не уступает, стекло ломается также эффективно. В общем и целом поломка проявляется примерно через месяц использования.

Не прошло и месяца, никаких падений, просто регулярное использование. На телефоне есть чехол. Мне сказали, что это моя проблема;

По всей видимости проблема связана со структурной целостностью стекла. Вероятно, серьезное влияние на стекло имеют перепады температуры, как в старых добрых Iphone, помните? Один из комментаторов заявил, что вышел из комнаты, где была температура 16⁰C, и перешел на улицу, где на тот момент было около -2⁰C, стекло было разбито примерно за 45 минут. Смартфон определенно должен справляться с такой задачей, поскольку такой диапазон является буквально "рабочим", и это самая легкая зима.

Google на данный момент проблему отрицает, и не возвращает средства за фактически бракованное устройство. В худшем случае производитель рискует потерять огромную фанбазу и репутацию хорошего производителя смартфонов, учитывая, что Pixel 7 довольно хорошее устройство в своем ценовом сегменте, и не имеет равных в некоторых аспектах. Если так продолжать игнорировать реальную проблему, можно и до коллективного иска дойти, а любая компания вам скажет, что это довольно неприятное долгое дело.

Google Pixel 7 1-месячной давности — не падал, и просто сломался, пока я ехал в автомобиле, на сайте невозможно открыть тикет, вас просто гоняют по одним и тем же страницам;

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А история с трудной поддержкой Google - абсолютная правда, чтобы связаться с поддержкой нужно приложить много усилий, и целеустремленность здесь ой как понадобится.