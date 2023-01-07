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Microsoft начинает идти на уступки - иск FTC теперь не нарушает конституцию США
Похоже, инсайдеры были правы....
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После того как FTC подала иск на многомиллиардную сделку Microsoft и Activision, в ответ комиссии посыпалось множество обвинений, куча аргументов почему FTC неправа и должна отозвать иск, среди обвинений было также упоминание, что FTC нарушает конституцию США. Однако сегодня руководство дало заднюю, видимо досудебное слушание и разговоры с FTC помогли осознать некоторые моменты в этой битве.

Напомню, что Microsoft обвинила FTC в нарушении прав на соблюдение процессуальных норм в соответствии с Пятой поправкой. По мнению компании, дело, которое комиссия одновременно инициирует и ведет в нем расследование, нарушает право Microsoft на рассмотрение дела нейтральным арбитром. Таким образом, Microsoft пыталась донести до судей и общества, что FTC предрешила исход дела заранее, и очевидно, что не в пользу техногиганта.

Официальный ответ на обвинения FTC был изменен сегодня, компания отказалась от утверждения, что действия комиссии были неконституционными. Представитель Microsoft Дэвид Кадди объяснил в интервью Axios причину, по которой было принято такое решение.

По мнению представителя, FTC выполняет важную миссию по защите рынка от монополистов, нарушения конкуренции и потребителей, потому все формулировки, которые имеют в виду обратное были удалены из документов, переданных FTC и в суд. В целом, с самого начала техногигант рассматривал возможность отказаться от "спорных" и "громких" заявлений, и до подачи иска от них в любом случае бы отказались, вероятно, компания пыталась посильнее надавить на FTC до суда, но не получилось.

По мнению представителя компании новая стратегия позволяет выглядеть менее агрессивной, и также позволит найти способ урегулировать юридический спор вне судебного разбирательства. 

Отмечу, что первое досудебное слушание прошло пару дней назад, в ходе которого достучаться до техногиганта у FTC так и не получилось. Тогда адвокат FTC Джеймс Вайнгартен официально заявил, что у них не получилось поговорить про возможности урегулирования конфликта без суда. Каких то переговоров, которые бы существенно помогли в решении спора не провели. Вероятно, Microsoft на досуге обдумала тот разговор, и решила пойти на уступки, как и говорили многие инсайдеры и аналитики. И кстати, данное решение довольно просто можно объяснить: уступки необходимы для того, чтобы найти способ урегулировать конфликт вне суда, поскольку сам суд состоится лишь в августе текущего года, что уничтожает все разумные сроки руководителей. Напомню, что вторая фаза расследования в Европе завершится в апреле, так о каком августе вообще может идти речь? Само судебное разбирательство может затянуться на года, и это определенно не то развитие событий, которое хочет увидеть Microsoft в итоге.

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Как и говорили некоторые аналитики, например Пирс Хардинг-Роллс, сделка состоится с уступками со стороны техногиганта. Вероятно, Европейский регулятор CMA это тоже понял, и потому продлил расследование сделки до 26 апреля, свое окончательное решение также вынесет Европейский Союз в начале апреля и другие регуляторы из Азии. Первый возможный итог расследования нам представят в конце февраля, и тогда, если ответ будет отрицательным, Microsoft будет иметь несколько месяцев на урегулирование нового спора с CMA. Короче, все пошло по плану инсайдеров, ждем дальше...

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