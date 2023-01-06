CMA не пальцем делана, ее не проведешь так просто.

реклама

Только появились хорошие новости: досудебное слушание прошло безрезультатно, Microsoft стоит на своем и не собирается идти на уступки, как сразу Европа омрачает радости ждущих Call of Duty в Game Pass. Похоже, что регулятор Великобритании перенес решение по глубокому расследованию на несколько месяцев, взяв дополнительное время для изучения приобретения по "особым причинам".

Напомню, что в прошлом году, в сентябре CMA начал глубокое расследование сделки Microsoft и Activision Blizzard на миллиарды долларов, хотя резких обвинений как это делает FTC из Америки не было, обеспокоенность на серьезном уровне. Тщательное расследование уже идет более полугода, были опрошены потребители, пользователи консолей Sony, издатели и разработчики, и даже сама Activision, но, пока что это не помогает расследованию, а лишь его продлевает. Как того желали бы все руководители Microsoft, второй этап должен был завершиться к марту 2023 года, однако сегодня эту надежду разрушили руководители регулятора. Чтобы принять решение в интересах геймеров и бизнеса, нужно больше времени.

По заявлению пользователя ResetEra "Idas", регулятор из Великобритании опубликовал два новых документа, которые прямо связаны с текущим глубоким расследованием: регулятор объявил про продление расследования по "особым причинам". Первый документ это соответственно уведомление о решении продлить текущий процесс расследования, там регулятор пояснил всем, почему было принято такое решение, и почему ему действительно важны дополнительные месяцы для правильного решения по приобретению. Некая следственная группа обсудила все риски, и решила, что CMA необходимо взять восемь дополнительных недель для дачи окончательного ответа по сделке. Продление осуществляется в соответствии с разделом 39(3) Закона.

Новый срок истекает 26 апреля, однако по словам регулятора, он все также будет пытаться закончить свое расследование как можно раньше, но как только получится принять взвешенное решение конечно же. Отчет о второй фазе должен был быть опубликован 1 марта, но, особые причины, они такие, и вот, кстати, эти причины: когда принималось решение о переносе, следственная группа учитывала размеры и сложность расследования, учитывались все документы, доказательства, информация компаний, издателей, разработчиков и потребителей. Для принятия обоснованного окончательного решения нужно изучить все материалы, которые были предоставлены, а до марта, группа не успевает это сделать должным образом — хотя, можно и просто, тыкнуть случайно, но в Европе так не принято.

Второй документ, который был опубликован вслед за первым, касается пересмотренного графика группы расследования сделки Microsoft. Судя по новой документации, в данный момент регулятор в большинстве своем занят разговорами со спорными сторонами, а также проверяет их информацию на действительность и честность. Несколько позже следственная группа подготовит предварительные выводы по делу, и если нужно будет, вновь послушает основные стороны "конфликта". Такой вывод будет опубликован ближе к концу февраля, либо началу марта.

рекомендации 3060 дешевле 30тр в Ситилинке 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке 3060 MSI Gaming со скидкой 10% в Ситилинке 3070 Gainward Phoenix за 45 тр в Регарде 4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60 RTX 3070 Ti за 56 тр в Ситилинке 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом 15000р скидка на 4090 MSI Gaming 3090 Ti MSI Gaming за 122 тр в Регарде 3060 Ti Gigabyte Gaming за 43 тр Компьютеры от 10 тр в Ситилинке -7% на 4080 Gigabyte Gaming 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K

Очень интересно, но, и вероятно выгодно для самого американского техногиганта, поскольку теперь у него есть дополнительное время и силы для борьбы с американской комиссией FTC в суде. Пару дней назад прошло досудебное прослушивание, по результатам которого - Microsoft не сдастся ни в коем разе, и будет продолжать борьбу за справедливую конкуренцию и топовую франшизу.