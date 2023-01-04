Также от жителей потребуют единоразовую выплату в размере 600$.

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Starlink в Африке уже совсем скоро! Нигерия присоединяется к вечеринке свободного интернета от Маска, а жителям придется заплатить всего 600$ за оборудование и еще 43$ за каждый месяц пользования демократическим интернетом. Нигерийцы, которые заинтересованны в использовании интернета от Илона, обязаны заплатить около 31 тысячи найр. По текущему курсу на черном рынке, это примерно 730 найр за 1$. Соответственно нигерийцы также будут платить 600 долларов США за установку оборудования. Хотя, это даже по демократически, те же американцы платят 110$ в месяц за подписку, а за оборудование все также 600$.

Компания Starlink заявила, что нигерийцы уже могут сделать предварительный заказ на оборудование стоимостью в 600$, поскольку оно будет запущено уже в текущем году. Компания уже призывает заказывать терминалы, чтобы получить их как можно быстрее и без очереди. Заказав жители получат уведомление и смогут быстро получить оборудование, а после также быстро его подключить, и оплатить ежемесячную подписку в размере 43$.

Ожидалось, что Starlink начнет работать в Нигерии до конца прошлого года, но теперь для того, чтобы запустить в работу интернет-услугу необходимо дождаться одобрения от регулирующих органов. Министр связи и цифровой экономики Нигерии Иса Пантами в прошлом году отметил, что некоторые административные вопросы задерживают развертывание оборудования Starlink. Несколько дней назад он объявил в Twitter, что начинает развертывание инфраструктуры компании в Нигерии. После их развертывания, и одобрения от регуляторов останется последний шаг для запуска — купить устройство.

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Нигерия — первая африканская страна, которая сумела достичь партнерства со Starlink, а также первая африканская страна, которая смогла получить разрешение на развертывание необходимой инфраструктуры. Пантами ранее говорил, что правительство Нигерии одобрило заявку компании в качестве оператора спутников высокой пропускной способности (HTS) на низкой околоземной орбите (LEO). В рамках такого сотрудничества, удастся ускорить развертывание услуг широкополосной связи, компания справится раньше, чем указано в графике, а по графику это должно произойти до декабря 2025 года. Нигерия станет первой африканской страной с такими услугами.