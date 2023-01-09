Чтобы поностальгировать, вам придется заплатить реальные деньги.

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Популярный шутер Modern Warfare 2 продолжает развиваться с каждым сезоном, и немудрено, что разработчики обращаются к старым частям франшизы, чтобы оттуда взять некую часть контента, в этот раз разработчики также обратились к старым шутерам, и забрали оттуда популярный камуфляж "Дамаск", далее его переосмыслили, и готовы выкатить для всех игроков нового шутера в новом виде, платном...

Обычно, камуфляж был показателем мастерства и в коем-то смысле, даже активности в шутере, поскольку задачи были непростые, а чем камуфляж круче, тем они сложнее: золото, платина, бриллиант и соответственно "Дамаск". Всегда игроки могли получить данную косметику на оружие совершенно бесплатно, выполняя однообразные задачи на всем оружии в игре для разблокировки "Дамаска". Длительный гринд окупался приятными эмоциями и "понтами" после.

В Modern Warfare 2 само получение камуфляжей было переосмыслено и упрощено, открыть то же золото уже не представляет такой трудности, как в той же игре 2019 года. "Дамаск" полюбился игрокам за привлекательный металлический узор, отражения и переливание цветов, в особенности красиво камуфляж смотрится на ближнем оружии.

Они должны сделать камуфляж из магазина универсальным...

Пользователь Reddit beefycthu обнаружил присутствие дамасского камуфляжа в файлах нового шутера после обновления, однако несколько в ином виде, неожиданно для самого автора камуфляж стал платным... Ага, в 2019 году мы гриндили часами данный камуфляж, а сейчас, нам предстоит лишь внести пару десятков долларов на очередной косметический бандл. По всей видимости, будущий "Дамаск", это даже не камуфляж, а просто скин на новую штурмовую винтовку Bruen Ops Chimera. Разработчики полностью переосмыслили легенду шутера...

По сути, это означает, что применить уникальный дамасский камуфляж к другому оружию, кроме Chimera, нельзя. Возможно, разработчики в бандл включат еще несколько винтовок впридачу, но весь оружейник в бандл точно никто запихивать не будет. Это также станет альтернативным способом разблокировки топовой винтовки Chimera в игре, вместо выполнения задач, опять-таки, можно будет задонатить на красивый скин и получить винтовку без трудностей в фарме задач.

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