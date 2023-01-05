По мнению Фрэнсис, только так Twitter станет "народной" социальной сетью, где можно обсуждать жизненно важные вопросы.

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Фрэнсис Хауген, участница ежегодного списка самых влиятельных женщин и американский инженер данных. Стала известна, благодаря разоблачению Facebook* опубликовав ценные документы в газете The Wall Street Journal. И теперь данная персона, дает рекомендации самому главному бизнесмену земли — Илону Маску. Фрэнсис дала рекомендации по управлению социальной сетью Twitter, чтобы бизнесмен смог достичь своей цели, сделав социальную сеть "для народа", открытой, свободной, и где можно решить любой жизненно важный вопрос. По мнению Фрэнсис, алгоритмы Twitter должны стать открытыми, и доступны для каждого в сети.

Напоминаю, ранее Маск обсуждал возможность превращения Twitter в цифровую городскую площадь, "где обсуждаются вопросы, жизненно важные для будущего человечества". Короче говоря, это место, где каждый ощущает себя свободным, где каждый может выражать любую мысль, и не зависеть от мнения окружающих, правительства и так далее. Пока, кстати, из-за долгов Илон на 0% продвинулся в этом деле, а прошло более полугода.

Хауген обсудила взгляды Маска на социальную сеть в очередном выпуске программы NBC News, выпуск был посвящен тому, как социальные сети формируют политику в современном мире. Встреча прошла 1 января, утром. Хауген заявила: "Одна из самых важных вещей, которую Илон мог бы сделать, чтобы доказать, что он хочет иметь общественную площадь, — это опубликовать исходный код социальной сети".

С открытым кодом, у него было бы больше помощи от пользователей, а также это экономия средств на программистах. Выгода на ровном месте;

Во время покупки Twitter Илон четко дал понять: одна из целей бизнесмена в покупке социальной сети, это дать "власть народу". Маск также пожелал, чтобы Twitter стал самым точным источником информации в мире. Однако пока что, у Илона дела плохи, и вместо свободы, он продвигает современное рабство: сотрудники убирают сами за себя, поскольку уволены уборщики, и перебираются на этажи ниже, поскольку Илон перестал платить аренду за офисы ради экономии денежных средств.

Хауген заявила, что компании управляющие социальными сетями, никогда не пожелают быть прозрачными, и они против вмешательства государства в их работу, поскольку это снижает прибыль примерно на 20% и выше.

Facebook* напуган. Если бы у Facebook* действительно была прозрачность, она не была бы компанией с 35-процентной нормой прибыли. Она была бы компанией с 15-процентной нормой прибыли — Хауген;

Отмечу, что в расследовании Хауген в газете The Wall Street Journal указано: в Instagram* используются специальные системы, которые позволяют обходить правила знаменитостям, политикам, влиятельным личностям, что позволяет в свою очередь монетизировать свой контент еще больше, а также использовать "скандальные" посты для рекламы. Хауген заявила, что пока Марк Цукерберг не уйдет со своего поста генерального директора, компания не восстановится.

*деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

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