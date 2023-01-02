Режим был одним из самых динамичных, а его убрали...

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Разработчики Call of Duty: Modern Warfare 2 продолжают совершать ошибку, за ошибкой, не учась на прошлых. Буквально неделю назад в шутер ввели прекрасный режим "кибератака", он динамичный, и действительно отличается от большинства остальных "пресных" режимов. Разумеется, всем он понравился, все хотели в него играть, но смена плейлиста на текущей неделе убрала режим из игры. Игроки — возмущены. Вновь разработчиков критикуют в социальных сетях за нестандартное решение, по всей видимости создатели совсем не смотрят на статистику пользователей, и что им больше всего нравится в шутере.

Что такое кибератака? Это режим в котором, вы сражаетесь за ЭМИ-устройство, а затем вам необходимо установить устройство в дата-центре. Этакий гибрид: "Саботаж" и режим "Найти и уничтожить" совместили, и получилось вот это: динамичная битва за ЭМИ, в которую хочется возвращаться каждый день. Впервые такой режим был добавлен в качестве постоянного в игре 2019 года - Modern Warfare. Не зря говорят, что эта часть была самой лучшей и революционной в серии.

Modern Warfare 2 постоянно обновляется, а создатели шутера постоянно экспериментируют с режимами, чтобы понять, что хотят фанаты шутера в данный момент, однако в этот раз их эксперимент провалился, разработчики не угадали настроения игроков, и разозлили их еще больше, чем было до введения новенького режима. Когда человек голоден, он зол, а когда его накормили и отобрали еду, он становится еще более злым, так и тут.

Недавнее обновление мид-сезона удалило режим из списка постоянных, да-да, самый сбалансированный и интересный режим был удален в рамках "баланса" в апдейте. Игроки сразу же разочаровались в решении создателей, и с присущим сообществу радикализмом сразу отдали уважение режиму, они уверенны, что режим не вернется. Некоторые фанаты заявили, что после этого вновь ушли в игру 2019 года.

Один из пользователей на Reddit заявил, что разработчики, вероятно не получили ожидаемого отклика на режим, и решили его вывести из плейлиста. Однако разработчики не учли, что их система отчета часто ошибается...

На данный момент многие игроки обращаются к создателям в поддержку, на Reddit, в Twitter и на официальный форум с просьбой вернуть режим, а еще лучше, сделать его постоянным как в игре 2019 года.

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