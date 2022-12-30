Известный инсайдер уверен в себе, а Rockstar и так уже намекает на GTA VI.

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Известный инсайдер Том Хендерсон в себе уверен, он также уверен в том, что официальный анонс шестой части GTA от Rockstar состоится уже в следующем году. Инсайдер также по-прежнему уверен в своих словах про релиз крупной игры в 2024 либо 2025 году, однако в большинстве своем, больше инсайдер уверен в 2025 году. Почему он так думает? Обычно Rockstar выпускает игру через два года после официального анонса, то бишь, если анонсят проект в 2023, то его релиз намечен на 2025 год. Так произошло с пятой частью GTA, она была анонсирована в 2011 году, а вышла уже через два года в 2013. Та же ситуация повторилась и с Red Dead Redemption 2. Инсайдер упомянул прогноз Microsoft про релиз проекта в 2024 году, Том считает такое предположение слишком оптимистичным и нереалистичным.

Дата выхода GTA VI в 2025 году имеет больше смысла;

В рамках прогнозов на следующий год Хендерсон полностью согласен со своими прошлогодними предположениями, он поддерживает свою предыдущую ставку на 24-25 год. Том не обращает внимание на то, что сообщество критикует такие предположения, и продолжает быть уверенным в себе.

Анонс в 2023 году идеально вписывается в 24-25 годы, особенно если вы знакомы с тем, как Rockstar Games и Take-Two обычно проводили анонсы и релизы своих игр в прошлом;

Инсайдер ответил на вопрос "Возможен ли анонс релиза в 2024 году?": "Конечно, но история Rockstar и утечки говорят, что игра по итогу будет перенесена на год".

Напомню, прогноз Microsoft про 2024 год был сделан в документации, которую впоследствии передали регулятору CMA, когда пытались убедить его в справедливости сделки Activision и Microsoft, и что это не будет монополизацией рынка и не нанесет ущерба игровой индустрии.

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Также напомню, что в ноябре генеральный директор Take-Two Interactive Штраус Зельник тоже вложил свою лепту в эти разговоры про анонс шестой части GTA, в разговоре с инвесторами после массовой утечки и слитых кадров GTA VI, директор заявил, что взлом никоим образом не повлиял на темпы и ход работы в компании над крупной игрой. Разработчики продолжают активно работать над игрой, также Штраус предпочитает задержки, а не крупные провалы, потому никакого анонса и даты выхода называть, пока не будут уверенны в своих словах, не будут. За год вполне можно доработать игру до состояния, когда можно определить точную дату релиза, или дату с вероятными переносами. В общем и целом, до события десятилетия нам осталось подождать от двух до трех лет.