Это, только разработчики, не блокируйте ее, ладно?

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Моддер по имени WickedHorseMan выпустил новую модификацию для легендарной Red Dead Redemption 2 от Rockstar, которая обновляет визуальную часть игры, улучшает текстурки камней, травы, земли, скал и других мелких деталей ландшафта, которые без модов, выглядят не то чтобы плохо, но в общем, не на уровне необходимому игрокам.

HD текстур-пак создавался с помощью искусственного интеллекта, например некоторые элементы мода были разработаны благодаря ESRGAN, это позволило увеличить текстуры в четыре раза. Самое главное, что при этом важные части текстур не были затронуты, потому, они считай, как оригинальные. Данная модификация как некстген обновление от самих разработчиков, лишь улучшает хорошую работу создателей игры, при этом не убивая оригинальный стиль ванильных текстур. Совмещать данную модификацию с другими можно, но на первых порах делать этого не советую, сначала лучше протестировать оригинал с одной только модификацией. Скачать текстур-пак можно с Nexus Mods, там же присутствует несколько скриншотов, можно увидеть насколько текстуры стали лучше. Создатель мода не поленился, и сделал целое сравнение оригинала и мода.

Я бы сказал так: изменений мало, заметить их как ни странно трудно, особенно без приближения, однако они есть, в зуме их неплохо видно. На примере камней, приглядевшись уже видна разница в качестве отдельных участков камня. На примере травы, изменения видно еще хуже, но все еще увидеть можно, либо это просто мозг так думает. Сама модификация весит внушительные 4.8 гигабайта, как заявил создатель, текстуры хорошо оптимизированы, и по идее, не должны слишком сильно нагружать видеокарту и видеопамять соответственно. Как минимум, у разработчика проблем не было.

Но, все таки прибавить реализму и некстгенства можно, используя дополнительные модификации вместе с Upscaled Terrain. К примеру можно загрузить вторую модификацию с HD текстурами для всего вооружения, также мод улучшает искусственный интеллект при обращении людей с оружием. Поскольку за несколько лет карта могла приесться, можно обновить и ее заодно: мод на 13 новых областей Мексики, который учитывает историю территории и страны - максимальный Lore-Friendly мод для любителей расширенного оригинала. И вот еще новое освещение для интерьера, как говорится, не бывает много графических модов, бывает их мало. В случае такого количества модов, конечно, нужно и видеокарту хорошую, не забывайте об этом.

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