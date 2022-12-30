Похоже, разработчики воспользуются услугами EA anti-cheat.

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По всей видимости следующий год для читеров в Apex Legends станет не таким сладким, как казалось до этого момента, разработчики испортили недобросовестным игрокам все праздники своим объявлением. Античит система в соревновательной игре будет несколько обновлена, для борьбы с читерами, им придется обновлять свой софт, на что, придется потратить от нескольких недель, до нескольких месяцев — неплохой промежуток для того, чтобы спокойно поиграть и насладиться честными сражениями в динамичной королевской битве от Respawn.

Впервые разработчики королевской битвы объявили о работе над новой античит системой в июле, и по всей видимости, у создателей удалось добиться значительных успехов в конце текущего года, благодаря чему, уже в следующем году удастся существенно улучшить античит.

В предвкушении нового года. Очень интересные дополнения и некоторые изменения в античите Apex - аналитик по безопасности Respawn Entertainment Конор "Hideouts" Форд;

Как всегда, разработчики и специалисты по безопасности держат нововведения в секрете, лишь намекая на крутое обновление. Скорее всего, это имеет отношение к недавно запущенному обновленному античиту от EA. EA anti-cheat это новое решение для защиты честных игроков от мошенников, впервые он был запущен для обеспечения честной игры в FIFA 23 на ПК в сентябре.

В своем блоге Electronic Arts упомянула, что сторонние античит-решения часто ограничивают их в работе, это мешает реализовывать дополнительные функции для контроля читеров в специфических играх, таковой и является футбольный симулятор FIFA 23. Разработчики разработали новую систему, в которой более не будет ограничений для них самих, что в долгосрочной перспективе позволит усилить защиту и избавиться от той тонны мошенников в FIFA и других проектах от EA.

Разработчики королевской битвы Apex Legends продолжают использовать Easy Anti-Cheat, довольно популярная система для защиты игр, однако вопреки популярности, она не так уж и хорошо защищает игры, это показывают проекты по типу Fortnite, Rust и например, многострадальная Dead by Daylight.

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На данный момент в Apex Legends очень много читеров, каждое обновление становится трудно тестировать, так как мошенники начинают активно играть. Нынешний античит не справляется с наплывом читеров, и сообществу только и остается, что терпеть и ждать крупного обновления, которое было анонсировано еще в июле.