Уже несколько дней на маленьких картах Modern Warfare 2 имеется проблема с прострелами через стенку, и, разработчики проблему не решают.
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Проблемы и баги для игроков в Modern Warfare 2 не в новинку, однако иногда разработчики совсем забывают про сообщество, и не работают над быстрым исправлением критических ошибок. Так случилось и в этот раз: баг с прострелами на маленьких картах существует уже несколько недель, а разработчики ничего не предприняли, чтобы решить ошибку. Геймплей рушится, игрокам приходится искать обходы, и страдать от "честного читерства". И что тут ваша Trello доска, она никоим образом не помогает разработчикам отсортировать проблемы по важности и скорости их решения.
На релизной карте Mercado Las Almas в мультиплеере Modern Warfare 2 можно обнаружить неприятный эксплойт, фанаты в ярости, а некоторые называют игру "помойкой" в ее нынешнем состоянии. Игроки предпочитают вернуться в прошлую часть шутера Vanguard, нежели играть в багованный код под названием Modern Warfare 2, которому требуются месяцы полировки для играбельности.
Как вы понимаете запуск Modern Warfare 2 прошел не так гладко, как хотелось разработчикам, игроки столкнулись с вылетами, проблемами с оптимизацией, экспслойтами, неверными банами и предложением дополнительно задонатить. Большинство релизных проблем уже решены, например спонтанные баны, черный экран на мощных системах, и даже вылеты в Steam, однако проблемы с локациями и игровым процессом до сих пор остаются и мешают играть нормально. Перезагрузка первого сезона добавила еще массу проблем, которые будут решаться в первую очередь после праздников, и до этого момента, придется терпеть такие вот, неприятные эксплойты на картах.
Такая проблема кстати знакома всем, кто ранее играл в первую Warzone на карте Fortune's Keep, как же разработчики любят возвращать ненавистные ошибки, и косметику, которую хейтили всю прошлую Warzone. Эксплойт связан с прострелами через толстые стены зданий, и он, серьезно так влияет на итоговый результат матча. Повезет, если встретятся нормальные игроки, которые предпочитают честную соревновательную игру, а не перестрелку ради очков и фарма боевого пропуска и К/Д, а таких, большинство. Вот один из роликов, который демонстрирует проблему: враги просто сидят в текстурках и фармят убийства, вдвоем....
Очень раздражает, когда люди так поступают. Это происходит очень часто. К счастью, я в основном играю в Ground War и просто иду в другую точку на карте. Надеюсь, они скоро это исправят — мысли фанатов на Reddit;
Новая система отчетов в Modern Warfare 2 может помочь в борьбе с читерами и недобросовестными пользователями, а также с токсичностью в чатах, однако все это работает лишь в долгосрочной перспективе, сейчас разработчикам необходимо срочно фиксить багованную пропасть в текстурки, а также возможность стрелять через них, пусть хотя бы только сидят и прячутся там, а не убивают оттуда без возможности дать им отпор. Хотя, вероятно, можно попробовать и стрелять в эту текстуру, может быть получится убить врага?
Фанаты говорят, что в Call of Duty: Vanguard такие места также были на картах, это было жестоко для них, говорят игроки. Разработчикам понадобилось довольно много времени, месяцы, чтобы отполировать старые карты и не допускать ошибок в будущих. Довольно ясно, с Modern Warfare 2 повторяется аналогичная ситуация, создателям вновь понадобятся месяцы полировки для того, чтобы привести проект в нормальный вид без критических багов. Благо, теперь шутер выходит каждые два года, и поиграть в отполированную игру мы сможем несколько дольше, а Black Ops, может, наконец, выйдет без технических ошибок, кстати, Cold War была одной из самых успешных в техническом плане.
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Самое интересное, что эти парни появятся на Reddit позже со словами "меня несправедливо забанили";
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