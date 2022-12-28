Ключевая цель была перенесена, так как создатели работают над моддингом.

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Долгожданный для меня симулятор RENNSPORT, не выйдет в текущем году в бета-версии, ее перенесли на следующий год. Напоминаю, что вначале создатели желали провести первую рассылку ключей к бета-тесту в декабре текущего года, а избранных пользователей и вовсе пускать в ноябре, но все пошло не по плану, разработчикам необходимо доработать функционал совместно с ESL, а это, возможно сделать только к следующему году. Потому первая волна рассылки ключей будет только в январе следующего года, и то, ближе к его концу.

Некоторые вещи в жизни происходят не так, как планировалось — менеджер Rennsport в Discord;

В этом году мы уже многого добились вместе. К сожалению, одна ключевая вещь, которую мы планировали на этот год, не завершена. Мы вынуждены отложить начало закрытой беты до начала следующего года.

Разработчики постарались быть максимально открытыми к сообществу, и сразу же объяснились. Как пояснил менеджер в Discord, сейчас команда разработчиков работает над функционалом совместно с ESL, это проект, который позволит экспортировать многие вещи в игру, и благодаря ему, можно будет развивать моддинг в проекте долгие годы. Проект будет запущен в следующем году, и без него, запускать саму Rennsport создатели не желают, ибо это огромная часть контента игры. Разработчики хотят сделать игру готовой к моддингу и экспорту с помощью нового проекта, именно после релиза инструментария будет осуществлен переход от закрытой альфы к бете.

Мы всегда ставим перед собой амбициозные цели и стараемся донести их до вас. Однако такое открытое общение также означает, что нам, как издателю, иногда приходится вносить коррективы, чтобы реагировать на возникающие проблемы. В конце концов, мы все еще находимся на стадии стартапа с небольшой командой людей, которые очень усердно работают над созданием отличного симулятора.

Разработчики действительно за все время разработки не бросали общение с игроками в Discord, то и дело публиковались скриншоты и видеоролики геймплея, приглашались знаменитые личности, и приглашались контент-мейкеры. Создатели были открытыми для сообщества, им можно было задать любой вопрос и на него могли ответить в тот же день. Также была раскрыта и дата релиза бета-версии, почти сразу, после того, как анонсировали проект. Очевидно, что в таком случае не учитывались непредвиденные ситуации, и вот она, произошла, пора фанатам понять разработчиков.

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Проект точно выйдет в бету и в релиз в следующем году, с прекрасным инструментарием для моддинга и для контент-мейкеров. Напоминаю, что симулятор разрабатывается на Unreal Engine 5, анонсирован он был на саммите в мае текущего года. Уже спустя несколько месяцев некоторым контент-мейкерам прислали ключ для тестирования, полным ходом шло альфа-тестирование. В симуляторе будут лицензионные автомобили BMW, Porsche и Audi, а также трасса Goodwood Hillclimb. Это все, что было показано в роликах, в будущем, обещают больше лицензированного контента, но автомобили будут также создаваться моддерами, так что, привет Assetto Corsa 2.0.