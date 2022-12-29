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В Twitter грядут интересные изменения, ибо Илон Маск решил покинуть пост генерального директора после опроса пользователей социальной сети. Теперь Илон ищет себе замену, как он сказал, ему необходимо найти более глупого человека, чем он сам. На такую роль много кто подходит, и много кто попытается пройти собеседование, среди них и популярный контент-мейкер MrBeast. Миллионер в YouTube пожелал попробовать себя в роли генерального директора.
Напомню, что вся эта история началась пару дней назад, когда прошел масштабный опрос в котором приняло участие более 17 миллионов человек, итог, конечно, не радужный для Илона, хотя, вероятно, он и сам желал заняться более важными делами. Маск заявил, что уважает пользователей и принимает решение об уходе, однако даже после ухода он будет контролировать программистов и серверы компании. Первые кандидаты на роль директора появились почти сразу, и это — популярные пользователи Twitter, которых уважает сообщество социальной сети.
Однако к этому событию подключился и известный на западе контент-мейкер MrBeast, он имеет более сотни миллионов подписчиков на YouTube. Он прямо спросил Илона Маска, опубликовав пост с вопросом "могу ли я стать генеральным директором Twitter?". Маск заявил, что шанс на такую должность имеется даже у него, не исключено, что он сможет одержать победу над другими кандидатами. Илон готов покинуть пост директора, как только найдет замену, и видимо, он уже готов к этому. MrBeast один из кандидатов, и я уверен, его поддержит огромное сообщество.
В случае победы, популярному контент-мейкеру придется решить ряд проблем в компании, включая возвращение доверия у пользователей, а также заинтересовать рекламодателей. Также будущему генеральному директору придется пересмотреть монетизацию социальной сети, и конечно, повернуть вспять принятые решения Илоном после покупки социальной сети. На данный момент все изменения, которые были предложены и введены в сеть Илоном — негативные, и привели лишь к усугублению ситуации с доходами от Twitter: рекламодатели продолжают терять доверие, Илон терять деньги, а пользователи уходят в аналогичные приложения искать новые сообщества.
Вполне, вероятно, что победителя на пост CEO Twitter мы узнаем в ближайшую неделю, ибо кандидатов, как видите, довольно много, даже те, кто в этом не особо разбираются.