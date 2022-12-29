Занять пост генерального директора в Twitter может каждый.

реклама

В Twitter грядут интересные изменения, ибо Илон Маск решил покинуть пост генерального директора после опроса пользователей социальной сети. Теперь Илон ищет себе замену, как он сказал, ему необходимо найти более глупого человека, чем он сам. На такую роль много кто подходит, и много кто попытается пройти собеседование, среди них и популярный контент-мейкер MrBeast. Миллионер в YouTube пожелал попробовать себя в роли генерального директора.

Напомню, что вся эта история началась пару дней назад, когда прошел масштабный опрос в котором приняло участие более 17 миллионов человек, итог, конечно, не радужный для Илона, хотя, вероятно, он и сам желал заняться более важными делами. Маск заявил, что уважает пользователей и принимает решение об уходе, однако даже после ухода он будет контролировать программистов и серверы компании. Первые кандидаты на роль директора появились почти сразу, и это — популярные пользователи Twitter, которых уважает сообщество социальной сети.

Однако к этому событию подключился и известный на западе контент-мейкер MrBeast, он имеет более сотни миллионов подписчиков на YouTube. Он прямо спросил Илона Маска, опубликовав пост с вопросом "могу ли я стать генеральным директором Twitter?". Маск заявил, что шанс на такую должность имеется даже у него, не исключено, что он сможет одержать победу над другими кандидатами. Илон готов покинуть пост директора, как только найдет замену, и видимо, он уже готов к этому. MrBeast один из кандидатов, и я уверен, его поддержит огромное сообщество.

В случае победы, популярному контент-мейкеру придется решить ряд проблем в компании, включая возвращение доверия у пользователей, а также заинтересовать рекламодателей. Также будущему генеральному директору придется пересмотреть монетизацию социальной сети, и конечно, повернуть вспять принятые решения Илоном после покупки социальной сети. На данный момент все изменения, которые были предложены и введены в сеть Илоном — негативные, и привели лишь к усугублению ситуации с доходами от Twitter: рекламодатели продолжают терять доверие, Илон терять деньги, а пользователи уходят в аналогичные приложения искать новые сообщества.

рекомендации RTX 3070 Ti за 56 тр в Ситилинке -15% на 3060 MSI - цены мощно идут вниз 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом -7% на ASUS 3050 - дешевле 30 тр Теперь 4080 значительно дешевле 3090 <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 4080 MSI Gaming дешевеет не смотря на курс 3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр 15000р скидка на 4090 MSI Gaming 3060 Ti Gigabyte Gaming за 43 тр Компьютеры от 10 тр в Ситилинке -7% на 4080 Gigabyte Gaming i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K

Вполне, вероятно, что победителя на пост CEO Twitter мы узнаем в ближайшую неделю, ибо кандидатов, как видите, довольно много, даже те, кто в этом не особо разбираются.